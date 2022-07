Desde que anunciou que o Windows 10 era a última versão deste sistema, a Microsoft já mudou muito e a verdade é que o Windows 11 é já uma realidade. Esta versão mostrou que há mudanças na gigante do software e que o futuro será diferente.

A reforçar ainda mais este cenário está um novo rumor que mostra uma alteração ainda maior no Windows. Este sistema passará a ter novas versões a cada 3 anos e novas funcionalidades a um ritmo muito mais elevado ao longo do ano.

As atualizações do Windows têm estado a sofrer alterações profundas ao longo dos últimos meses. A Microsoft iniciou um novo ciclo com o Windows 10, a última versão deste sistema que iria ser lançada, onde mostrou como consegue lançar novidades a um ritmo elevado.

Uma nova versão do Windows a cada 3 anos

Com duas atualizações por ano, este sistema iria garantir um fluxo de novidades muito grande. Isso foi visto por algum tempo, até que a mudança voltou a chegar e tudo aponta agora para uma grande atualização anual, a ser lançada para as duas versões ativas.

A grande novidade, que é ainda apenas um rumor, aponta para novas mudanças neste capítulo. Novamente o Windows vai ter novas versões principais, garantindo assim a chegada de novas tecnologias e melhorias importantes para os utilizadores.

Novidades da Microsoft a um ritmo elevado

A somar a este novo cenário, e vindo da mesma fonte, existe outra mudança importante. A chegada de novas funcionalidades vai ganhar um novo ritmo e chegar de forma natural e várias vezes por ano, podendo chegar a surgir a cada trimestre. Este novo ritmo parece fazer parte de um novo plano da Microsoft para o Windows, chamado "Moments".

Poderá assim haver espaço para a chegada em breve do Windows 12, ou outro nome que venha a ter. É ainda muito cedo, mas o novo OS, com nome interno "Next Valley" já estará a ser preparado e em desenvolvimento interno na Microsoft.

Importa lembrar que esta informação está ainda sem qualquer confirmação e por isso deve ser tomada com cautela. Ainda assim, mostra que provavelmente vamos ter novidades importantes da Microsoft para o Windows nos próximos meses. Resta saber quais e como vão chegar aos utilizadores.