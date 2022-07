O Android, em especial as personalizações que marcas como a Xiaomi criam, tem algumas caraterísticas únicas e completamente diferenciadoras. São opções e funcionalidades que muitas vezes os destacam e que assim os tornam a escolha óbvia para a maioria.

No caso da MIUI, a versão Android que a Xiaomi personaliza e mantém, há várias destas pequenas pérolas. Uma delas pode ser muito interessante para os utilizadores. Falamos da possibilidade de controlar individualmente o volume de cada app num smartphone Xiaomi.

Todos os que já experimentaram ou usaram um smartphone da Xiaomi reconhecem que a MIUI é uma personalização que é diferente das demais. Mesmo sendo um Android, tem um toque único da marca e, por exemplo, a possibilidade de definir individualmente o volume de cada app, algo completamente diferente.

Como ativar esta opção de volume na MIUI da Xiaomi

Antes de começarem a usar esta funcionalidade é importante verificar se está ativa na MIUI e pronta a ser usada para controlar individualmente o volume de cada app. Para isso comece por abrir a app Definições e procurar a opção Sons e vibração.

Em seguida, a opção a escolher é Assistente de som. A primeira opção, chamada Ajustar som de mídia em várias aplicações, deve ser ativada.

Usar a possibilidade de controlar o som de qualquer app

Agora que a opção para controlar individualmente o volume de cada app num smartphone Xiaomi está ativa, é hora de usar. Em qualquer app que estejam, ou até mesmo no ecrã principal, devem aumentar ou diminuir o nível do som. Vão reparar a presença de um ícone de uma nota musical do lado direito.

Ao escolherem este ícone, abrem a lista das apps que estão a produzir som e que podem controlar. Aqui está também o volume geral e podem ter mais do que uma página. Para controlar individualmente o volume de cada app devem apenas carregar nessa barra de forma isolada.

Esta é a forma simples de controlarem individualmente o volume de cada app num smartphone Xiaomi. Devem ter todas as apps que querem controlar já abertas e assim todo o processo ficará mais simples. Fora isso, é mesmo só abrir e definir o volume para cada uma delas.