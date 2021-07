Wikipedia: Cofundador diz que plataforma não é de confiança

A Wikipédia surgiu pelos anos 2000 e reúne milhões de páginas, englobando as mais variadas informações sobre vários tópicos – desde história, personalidades, tecnologia, entre outros – em mais de 250 idiomas. Apesar de ser uma plataforma altamente popular, não é a mais fidedigna.

Se já havia quem o dissesse, agora, é o próprio cofundador, Larry Sanger, que admite que a Wikipédia não é muito confiável.

O objetivo da Wikipédia é ser uma enciclopédia multilingue e livre, que se completa de forma colaborativa – ou seja, qualquer pessoa pode, voluntariamente e se assim entender, criar uma página ou fazer alterações nas que já existem. Aquando da sua criação, pretendia-se desenvolver e disponibilizar conteúdo educacional que pudesse ser efetivamente disseminado.

Assim como referem todos os professores, Larry Sanger, um dos fundadores da Wikipédia, revelou, numa entrevista à Lockdown TV, que a plataforma não pode ser considerada uma fonte fiável de informação. Embora defenda o projeto inicial como sendo de “fonte aberta”, a forma como existe hoje em dia já não lhe faz jus.

Quando questionado sobre se se pode confiar na Wikipédia para lhe dar sempre a verdade, Sanger respondeu que “depende do que pensa que é a verdade”. Na opinião de Sanger, a Wikipédia é construída sobre um certo grau de confiança. Assim sendo, referiu as personalidades ou entidades mais poderosas que são incentivados a alterar a suas páginas para conseguir um retrato mais ‘cor de rosa’. Como exemplo, mencionou a página na Wikipédia de Joe Biden.

O artigo de Biden… se olharmos para ele, tem muito pouco a ver com as preocupações que os republicanos têm tido sobre ele. Por isso, se quiser ter algo remotamente parecido com o ponto de vista republicano sobre Biden, não o vai conseguir com o artigo.