Dica: Como guardar páginas para ler mais tarde no Chrome do Android

O Chrome é uma das ferramentas mais usadas na Internet. O browser da Google está já presente na maioria das plataformas e é o padrão a que nos habituámos a ter para navegar nos muitos sites que consultamos diariamente.

A Google tem dado a este browser muitas ferramentas para o tornar ainda melhor. Uma das menos conhecidas é a capacidade de guardar páginas e links para ver mais tarde. Hoje explicamos como ativar e principalmente como usar o guardar de páginas para ler mais tarde.

Não ter o Chrome num dispositivo é já quase antinatural. O browser da Google está presente em quase todas as plataformas e é uma ferramenta que nos habitámos a usar. Para ajudar a quem precisa de guardar sites, existe a capacidade de guardar páginas para ler mais tarde.

Ativar esta funcionalidade do Chrome

Como não está ativa para todos, importa tornar a funcionalidade guardar páginas para ler mais tarde ativa e pronta a ser usada. Para isso devem ativar uma flag do Chrome, algo que é feito acedendo ao link chrome://flags neste browser.

De seguida, devem procurar por Read later na caixa de pesquisa. Vão ser surgir duas entradas, devendo alterar a primeira: Reading List. Irá estar com o valor Default definido, devendo depois passar para Enabled. Terminam com o reiniciar do Chrome.

Usar o guardar páginas para ler mais tarde

Para usarem esta funcionalidade do browser da Google, só precisam entretanto de navegar na Internet. Ao encontrarem uma página que querem guardar para ler mais tarde, só precisam de abrir o menu do Chrome, carregando nos 3 pontos.

No topo deste menu encontram 5 ícones, devendo ser escolhido o segundo, a estrela. Este é associado a criar um marcador. Na zona inferior será mostrada a lista de locais onde podem guardar este favorito, devendo ser selecionada a primeira opção: Lista de leitura.

Aceder às páginas guardadas no browser da Google

A qualquer momento, posteriormente, podem aceder às páginas guardadas para ler mais tarde. Estas podem ser abertas no Chrome, tanto no Android como noutra qualquer versão deste browser. Esta liberdade dá uma liberdade ainda maior aos utilizadores.

Para isso devem abrir novamente o menu do Chrome e escolher a opção Marcadores. Ao ser aberta a lista destes favoritos já guardados, vão ter em cima a opção Lista de leitura, com todas as páginas guardadas. Só precisam de escolher agora a que querem ler.

Esta é mais uma funcionalidade que a Google traz para o seu browser. O Chrome recebe assim uma forma de guardar as páginas que querem ler mais tarde, interligando-se nas diferentes plataformas e com acesso a qualquer momento e em qualquer lugar.