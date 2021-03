Para que serve um contador inteligente de eletricidade? Veja o vídeo…

Já ouviu falar em contador inteligente de eletricidade? Já tem um? Sabe como funciona e para o que serve? Um contador inteligente (ou smart meter) é um contador que regista a eletricidade consumida em pequenos intervalos de tempo, tipicamente uma hora, podendo chegar a 15 minutos.

Veja o vídeo para perceber como funciona melhor este dispositivo.

A ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos aprovou em 2019 o Regulamento dos Serviços de Redes Inteligentes de Distribuição de Energia Elétrica que enquadra a prestação dos serviços no âmbito das redes inteligentes por operadores de rede e comercializadores. Este ano, os sistemas inteligentes devem passar a uma nova fase com os serviços completos das redes inteligentes.

Qual a vantagem de ter um contador inteligente?

As funcionalidades das redes inteligentes possibilitam fazer leituras à distância (sem recurso a funcionários dos operadores das redes ou do cliente), assim como realizar outras operações à distância como a alteração da potência contratada. Com as redes inteligentes, os consumidores de eletricidade poderão vir a beneficiar de serviços como:

Leituras automáticas: deixa de ser necessário recolher ou dar leituras, uma vez que estas chegam ao distribuidor de eletricidade de forma automática, enviadas pelo próprio contador

Faturas sem estimativas: com a comunicação automática de leituras deixa de ser faturado com base em estimativas. Pagará apenas o que consumiu durante o período de faturação

Operações remotas: permite também a realização de operações remotas de rede, deixando de ser necessária a deslocação física de um técnico sempre que quiser alterar a sua potência ou tarifa

Despiste de avarias mais eficaz: permite um despiste mais eficaz de avarias e a resolução remota de problemas técnicos

Maior controlo sobre os seus consumos: regista informação de consumo de eletricidade em períodos de curta duração. Assim, se autorizar o tratamento dos seus dados de consumo, poderemos dar-lhe informação pormenorizada sobre o seu perfil, ajudando-o a tomar decisões mais eficientes, por exemplo, quais os horários de maior consumo e qual o melhor tarifário para o tipo de consumo que faz.

Também o sistema elétrico, em geral, beneficiará com a otimização dos investimentos necessários nos pontos efetivamente críticos, a partir da informação disponível sobre a utilização da rede em cada momento.

Com um contador em telecontagem, deixa de ter que dar leituras todos os meses. A eletricidade é faturada de acordo com o seu consumo real e pode alterar a sua potência ou tarifa sem necessidade de deslocação do técnico ao local de consumo.