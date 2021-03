OnePlus Nord: Problemas com o Android 11 e OxygenOS resolvidos. Pode atualizar!

No decorrer da semana passada, a OnePlus foi obrigada a interromper as atualizações da OxygenOS baseada em Android 11 para os OnePlus Nord, devido a uma sequência de problemas que foram surgindo.

Rapidamente, tudo foi feito para os resolver e a versão OxygenOS 11.1.1.1 já está disponível e pronta para ser atualizada. Conheça as novidades.

OnePlus Nord: Depois dos problemas, a solução

A OnePlus, apesar de ser uma das empresas que mais se preocupa em manter os seus smartphones atualizados, mesmo os mais antigos, não se livra de críticas. Mas para os seus OnePlus Nord a atualização para o Android 11, que havia iniciado a 2 de março, trouxe mais que meras críticas.

A atualização trouxe consigo problemas de consumo de bateria, velocidades de carregamento mais lentas, problemas com o OxygenOS App Locker, impossibilidade de aceder a apps bloqueadas, imagens na OnePlus Gallery inacessíveis e um desempenho geral mais lento.

Como pode ver pela descrição não foram poucas as dores de cabeça que trouxeram aos utilizadores e, por isso, a atualização foi interrompida até que tudo estivesse efetivamente corrigido.

Essa correção acabou de chegar com a OxygenOS 11.1.1.1.

O que traz a OxygenOS 11.1.1.1

No blog da OnePlus é possível ver com detalhe todas as novidades desta atualização, sendo a principal a instalação do Android 11. Há depois o novo design da interface com várias otimizações, tanto a nível das apps do sistema como de apps de terceiros. Há uma correção do consumo de bateria o que oferece uma maior autonomia e claro, correção de problemas conhecidos.

O Always on-display passa a estar também disponível, houve ajustes ao Dark Mode com um novo atalho para ativação rápida e ajustes de configuração. Na Galeria passa também a ter disponíveis as histórias, um recurso cada vez mais utilizado pelas marcas.

Poderá ler aqui todas as novidades em pormenor. De referir que para fazer a atualização, o smartphone deve ter mais que 30% de bateria e 3 GB de armazenamento no mínimo.

