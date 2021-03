A OnePlus iniciou o processo de atualização dos seus smartphones para o Android 11. O mais recente a ter esta novidade foi o Nord, que desde o início do mês que tem esta novidade disponível para os utilizadores.

Esperava-se que este fosse um processo simples e que todos tivessem rapidamente esta Versão. A verdade é que esta atualização foi agora interrompida e a OnePlus deixou de disponibilizar o OxygenOS 11 com todas as novidades.

Problemas com a atualização do Android 11

Foram vários meses em que as versões beta do OxygenOS estiveram em testes. A OnePlus queria tornar esta nova atualização o mais próximo possível da perfeição e para isso entregou-a para que fosse avaliada pelos utilizadores.

O OnePlus Nord foi o mais recente a receber a atualização, numa altura em que, na verdade, nem era esperada. Depois de uma atualização recente, a marca acabou por disponibilizar o Android 11 para este modelo, alargando assim a lista de equipamentos na nova versão do Android.

Falhas presentes no OnePlus Nord

Afinal o processo da OnePlus não parece ter corrido como o pretendido. As queixas estão a acumular-se e há cada vez mais utilizadores a reportar problemas com a nova versão que o Nord estava a receber. Estes são variados e não deveriam ter sido mantidos nesta versão do OxygenOS 11.

Maior consumo de bateria

Velocidades de carregamento lentas

OxygenOS App Locker com problemas

Impossível aceder a apps bloqueadas

Impossível abrir imagens no OnePlus Gallery

Aplicações mais lentas que o normal

Assim, e fruto destes problemas, a OnePlus colocou em pausa a nova atualização. Os utilizadores do Nord ficam assim sem acesso à versão com problemas, enquanto esta é melhorada e corrigida pela empresa.

Falhas vão ser corrigidas no OxygenOS 11

Quem já atualizou pode reverter e instalar a versão anterior do OxygenOS, baseada no Android 10. Claro que podem também registar-se e testar as versões beta da nova versão, contribuindo para a melhorar, mantendo o Android 11 no OnePlus Nord.

Não se sabe quando a atualização do OxygenOS 11 voltará a estar disponível para os utilizadores do Nord. A OnePlus irá certamente corrigir as falhas e apresentar uma versão renovada e livre de problemas. Até lá, resta apenas esperar.