Com o Nord a OnePlus quis conquistar uma área de mercado onde ainda não tinha uma presença consolidada. Este equipamento está numa faixa abaixo do que os smartphones da marca têm apontado, garantindo assim uma posição interessante.

Este smartphone estava ainda com o Android 10, e sem planos imediatos para receber a atualização para a próxima versão. Numa aparente surpresa, a OnePlus deu agora o passo esperado e apresentou o OxygenOS 11 com o Android 11.

Uma atualização que ninguém esperava

Não se esperava que a OnePlus colocasse o Android 11 à disposição no futuro próximo. Vá vários modelos da marca têm esta versão acessível, através do OxygenOS 11, mas a chegada de uma atualização recente deitava por terra todas as esperanças.

Ainda assim, e contra o que era esperado, saiu agora a atualização que todos esperavam. A nova versão foi anunciada pela OnePlus nos seus fóruns e aí foram apresentadas todas as novidades que se esperavam para esta nova versão do Android 11 e do Oxygen 11.

OnePlus Nord recebe muitas novidades

Esta versão chega agora, 2 meses depois de lançada a primeira versão beta do Oxygen 11, com todas as novidades para avaliação. Esta versão, naturalmente, traz todas as novidades que a Google colocou nesta nova versão e que já foi avaliado em vários momentos.

A somar a estas novidades, a OnePlus introduziu ainda algumas mudanças e personalizações próprias. A mais falada, e até controversa, é mesmo a alteração gráfica e estética que foi trazida. Há ainda a chegada do botão para ativar/desativar o dark mode de forma global.

OxygenOS 11 com o Android 11 é a novidade

Segundo a OnePlus, esta atualização do Nord tem 2,77 GB e está já disponível. Será lançada de forma gradual para avaliar problemas e resolvê-los caso surjam. Ainda assim, quem tiver mais pressa de testar a nova versão, pode usar a app Oxygen Updater que descarrega os ficheiros e apoia na instalação.

Tal como qualquer outra atualização, a chegada do OxygenOS 11 e do Android 11 é importante para o OnePlus Nord. Consegue dar a este smartphone as mais recentes novidades que a Google criou, bem como todas as novas atualizações de segurança.