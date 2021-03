E agora? Venda de carros em Portugal com fortes quebras

Não está fácil o negócio da venda de carros em Portugal. Segundo números revelados pela ACAP, as quebras rondam os 59% e surgem alertas para a grave crise que o segmento automóvel enfrenta em Portugal.

Há mesmo marcas cujas quebras chegaram quase aos 80%.

Mercado da venda de carros em crise…

Em fevereiro de 2021 foram matriculados, pelos representantes legais de marca a operar em Portugal, 8.311 carros ligeiros de passageiros. Tal valor significa menos 59% do que em igual mês do ano anterior. Esta forte quebra nos números revela que o sector automóvel continua a ser um dos mais afetados pela situação que o país está a atravessar.

Se considerarmos o conjunto do mercado (com ligeiros de passageiros, ligeiros de mercadorias e veículos pesados) no mês de fevereiro, foram matriculados 10.699 veículos automóveis, ou seja, menos 53,6% do que no mês de fevereiro de 2020, revela a ACAP.

Já no período de janeiro e fevereiro de 2021, foram colocados em circulação 23.211 novos veículos, o que representou uma diminuição homóloga de 42,7%.

Através de um comunicado, Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP, alerta para a grave crise que o automóvel enfrenta em Portugal. “Estes valores vêm confirmar que o setor automóvel continua a ser um dos mais afetados pela situação que o país está a atravessar, tal como a ACAP tem salientado”.

Por exemplo, a Renault, que tem sido a marca líder no mercado nacional, teve uma quebra de 79,5% nas unidades matriculadas neste mês que passou. Para se ter uma ideia, a marca apenas vendeu 575 carros. A Peugeot liderou o ranking, mas as quebras nas vendas foram de 34,8%. A Mercedes ocupou o segundo lugar, mas também com uma quebra de 45,1%. A BMW perdeu 56,2% das vendas na comparação com fevereiro de 2020 e a Citroën apresentou quebras de 48%.