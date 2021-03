Foi no início da semana passada que a Microsoft lançou o habitual conjunto de atualizações da Patch Tuesday. Estas procuram remediar problemas que foram surgindo no Windows 10 e que precisam de ser corrigidos com urgência.

Infelizmente esta atualização trouxe novos problemas para este sistema, impedindo que os utilizadores imprimam. A Microsoft já reconheceu o problema e está a tratar da sua solução, mas agora partilhou uma forma de o resolver entretanto.

Um problema reconhecido pela Microsoft

Poucas horas após ser lançada a última Patch Tuesday surgiram os primeiros relatos de problemas. Tudo se resume a um ecrã azul da morte (BSOD), algo que os utilizadores do Windows 10 temem, ao fazer uma simples impressão neste sistema.

A falha foi identificada de imediato na KB4601319 e a única solução parecia a remoção desta atualização. A Microsoft, entretanto, reconheceu o problema e garantiu estar a trabalhar para o resolver. Agora, anunciou uma forma de contornar o problema e trazer de volta a impressão ao Windows 10.

BSOD ao imprimir qualquer documento

O primeiro passo que a Microsoft descreveu na sua página implica confirmar se o problema existe e está presente. Assim, devem executar o comando printmanagement.msc e expandir depois a lista de componentes até às impressoras e ao PC.

Do que a Microsoft revela, esta falha afeta apenas as impressoras do Tipo 3 e não tem impacto nas de Tipo 4. Na lista presente, devem assim verificar quais as impressoras presentes para avaliar se a falha irá afetar o utilizador.

Falha que pode ser corrigida no Windows 10

Ao ter identificado uma impressora com problemas, o utilizador deve apenas seguir os passos apresentados no vídeo abaixo. Este foi criado pela Microsoft e explica em detalhe como resolver o problema e acabar com os BSOD.

Os detalhes do vídeo mostram todos os comandos que são necessários dar para ultrapassar o problema. Implicam a alteração e o carregar dos drivers para que deixem de representar uma falha e que está a levar ao ecrã azul e à falha do Windows 10.

A solução poderá chegar muito em breve

Não é um processo simples, mas certamente irá eliminar o problema e dar novamente a utilização do Windows 10 aos utilizadores. Com esta solução podem ter a KB4601319 instalada e, ao mesmo tempo, conseguir imprimir neste sistema, livre de problemas.

A Microsoft já prometeu tratar de uma solução transparente para os utilizadores. Não tem, no entanto, uma data prevista para a sua chegada e como tal os utilizadores afetados ficam numa situação ambígua. Ou conseguem imprimir, ou têm a atualização KB4601319.