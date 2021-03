Problemas no Windows 10 após uma atualização da Microsoft são cada vez mais comuns. Estas não são situações que sejam desejadas, mas infelizmente surgem cada vez mais frequentemente, deixando os utilizadores pouco satisfeitos.

Desta vez quem traz o problema é a mais recente atualização que a Microsoft lançou para o Windows 10. Está a causar uma falha no Histórico de ficheiros, o que impede os utilizadores de fazerem as suas cópias de segurança.

Atualização e novos problemas no Windows 10

Tudo aponta para que seja a atualização KB4601319 que esteja a causar a mais recente falha do Windows 10. Esta surgiu na última Patch Tuesday e é está já identificada como sendo a causa de vários problemas com várias webcams.

Agora, e de acordo com muitos relatos que estão a chegar, há um novo problema, desta vez no Histórico de Ficheiros. As queixas estão presentes no Reddit, nos fóruns da Microsoft e até no Feedback Hub, sempre com a mesma descrição e sintomas.

Histórico de Ficheiros é a fonte dos problemas

Sempre que se tenta realizar um backup com o Histórico de Ficheiros é apresentada uma mensagem de erro. Naturalmente que a cópia de segurança não é realizada e o problema vai persistindo e deixando sem proteger os dados do utilizador como este se habitou a fazer.

Todas as tentativas de resolver o problema acabaram por não ter sucesso. Há utilizadores que relataram que escolheram novas drivers, fizeram reset às configurações do Histórico de Ficheiros e muitos outros passos similares bem conhecidos.

Microsoft deve ter uma solução em breve

Felizmente existe uma solução para este problema, ainda que seja pouco prática. Caso a atualização KB4601319 seja removida do Windows 10, o problema parece desaparecer e o Histórico de Ficheiros volta a funcionar da forma normal.

A Microsoft deverá em breve assumir a falha e tratar de a resolver. Já o fez com o problema das webcams, que deverá resolver em breve. A mesma posição deverá acontecer em breve para este novo problema que para ser resolvido retira posteriormente as atualizações de segurança mais recentes.