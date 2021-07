LG vai vender iPhones na Coreia do Sul e faz concorrência à Samsung dentro de portas

A LG é seguramente uma das marcas mais reputadas no mundo da tecnologia. Apesar de se destacar mais no segmento dos ecrãs, TVs e dos eletrodomésticos, sempre manteve uma posição forte, com muita inovação, na área dos smartphones Android. Durante anos a empresa sul-coreana pautou pela inovação e ainda hoje há tecnologias a chegar aos dispositivos que a LG já usava há anos. Contudo, o mercado chinês não deixou margem para a marca e, após anos de resultados abaixo do esperado, teve que abandonar o segmento dos smartphones.

Com uma cadeia poderosa de vendas, a LG fechou um acordo com a Apple para vender o iPhone e o iPad em 400 lojas na Coreia do Sul.

Apple cada mais vez mais forte na “casa” da Samsung

Conforme demos a conhecer, a LG encerrou o negócio de smartphones Android. Contudo, a gigante sul-coreana está aparentemente pronta para preencher esta lacuna trazendo para dentro de portas um dos seus rivais frequentes. De acordo com o Herald Economic Daily, a LG fechou um acordo com a Apple para vender o iPhone e o iPad em 400 lojas na Coreia do Sul a partir de agosto.

A LG poderá ter de superar alguns obstáculos para que isto aconteça. A empresa supostamente assinou um acordo “win-win” com a National Mobile Communication Distribution Association do país que a proíbe de vender telefones de um concorrente direto nas suas lojas.

No entanto, este acordo foi feito em 2018. Isto é, bem antes da LG sinalizar que iria parar de fabricar telefones e tablets. A LG planeia renegociar o acordo assim que esteja pronta a vender oficialmente o iPhone e o iPad nas suas lojas.

O acordo, sem surpresa, não inclui Macs, já que sistemas como o MacBook Air competem diretamente com a série Gram e outros computadores LG.

LG quer combater a Samsung na Coreia do Sul

Se o relatório for preciso, não seria um movimento completamente chocante. A LG efetivamente iria perder muito dinheiro e perder a capacidade de venda das suas lojas se parasse de vender dispositivos móveis. Assim, ao trazer os iPhones e iPads para dentro da sua estrutura de venda, a empresa fornece uma solução completa ao cliente, mesmo que a integração não seja tão forte como antes.

Desta forma, este trunfo irá ajudar a LG a combater o seu arquirrival Samsung. Todo o seu mercado a vender o iPhone ou iPad irá tirar mercado à Samsung com as suas gamas de produtos Galaxy.

Apesar de ser uma movimentação inteligente por parte da marca, não deixa de ser um duro golpe no mercado Android. Visto que uma das maiores empresas do mundo abandona os smartphones Android e dedica-se a vender dispositivos concorrentes ao sistema operativo da Google.

A Associação de Distribuição da Coreia está a aguardar a declaração oficial da LG.