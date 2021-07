New World, o jogo da Amazon que está a sobreaquecer as gráficas GeForce RTX 3090

New World é a próxima grande aposta da Amazon no segmento gaming. O lançamento da versão final do jogo MMORPG está previsto para o dia 31 de agosto de 2021, e a curiosidade já tomou conta dos jogadores.

No entanto, a versão beta do título já foi lançada, mas parece que não é boa ideia jogar New World caso tenha na sua máquina uma placa gráfica Nvidia GeForce RTX 3090.

New World da Amazon está a ‘matar’ as gráficas RTX 3090

Se tem uma placa gráfica GeForce RTX 3090 da Nvidia e está curioso por jogar o novo jogo online de multijogador New World da Amazon, então talvez o melhor seja pensar duas vezes. Isto porque, de acordo com vários relatos, os utilizadores com esta GPU que já tenham executado a versão beta do título, estão a detetar alguns problemas no equipamentos após cerca de 15 a 30 minutos de jogo.

Segundo o que é revelado, parece que os problemas afetam sobretudo a GPU todo de gama da linha RTX 30 da Nvidia. As queixas dos jogadores, expostas no Reddit e divulgadas pelo site Windows Central, indicam que as placas gráficas sobreaquecem e sofrem picos de energia. Alguns lesados já contactaram mesmo as fabricantes das gráficas, de forma a pedirem o reembolso ou a substituição dos equipamentos.

De acordo com os detalhes, as gráficas RTX 3090 da EVGA parecem ser os modelos mais afetados por estes problemas. Mas os problemas também foram reportados por utilizadores com gráficas RTX 3090 personalizadas por outras marcas.

O utilizador Goatz foi o primeiro a expor o seu problema no fórum oficial do jogo New World. Depois dele, muitos outros jogadores responderam com queixas semelhantes.

Por sua vez, um representante da norte-americana EVGA já referiu que “atualmente estamos a verificar problemas específicos. Caso se confirme o problema, vamos informar nos nossos fóruns da EVGA“.

Desta forma, se estava a pensar testar o jogo, mas conta com uma GPU RTX 3090, se calhar o melhor é aguardar por mais notícias sobre este eventual problema.