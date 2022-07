Criptomoedas: Rússia vai melhorar a gestão de transações, mas a regulamentação está próxima

Se por um lado o mercado das criptomoedas não tem apresentado uma fase boa ao longo das últimas semanas, por outro lado, muitos continuam a apostar neste segmento e até mesmo alguns países mantém as moedas digitais como um plano a implementar. E é isso mesmo que está a acontecer com a Rússia.

Segundo as informações recentes, à medida que a regulamentação russa relativamente a este mercado se aproxima, o país de Putin vai começar a melhorar a gestão e monitorização das transações realizadas através das criptomoedas.

O processo da implementação das criptomoedas na Rússia nem sempre foi visto com bons olhos. Inicialmente, antes até da guerra contra a Ucrânia, o banco central russo estava de pé atrás relativamente às moedas digitais.

Mas o conflito com o país de Volodymyr Zelensky fez a entidade repensar esta posição e o ministro da Indústria e Comércio russo, Denis Manturov, disse em maio que o país iria legalizar as moedas digitais como meio de pagamento “mais cedo ou mais tarde” e foi indicado nesse mesmo mês que a Rússia poderia permitir as criptomoedas para pagamentos internacionais.

Rússia vai melhorar a monitorização das transações com criptomoedas

Segundo as recentes informações avançadas pela Reuters, a agência de monitorização financeira Rosfinmonitoring, disse nesta sexta-feira (8) que estava a usar um software para rastrear as transações de criptomoedas e espera ainda melhorar suas capacidades, ao mesmo tempo que Moscovo trabalha na implementação da regulamentação sobre aquilo que um legislador designou como "criptomania".

De acordo com Yuri Chikhanchin, chefe da Rosfinmonitoring, a Rússia já identificou vários casos de crimes específicos que envolvem criptomoedas. Além disso indica que a agência quer melhorar os seus sistemas e identificar as transações e blockchains que estão atualmente ocultas. Segundo o executivo:

É muito difícil quando as contas de criptomoedas entram na zona não regulamentada e não entendemos quem está do outro lado. Mas acho que ainda vamos resolver essa tarefa.

Regulamentação russa de criptomoedas está para breve

Na passada quinta-feira (7) Anatoly Aksakov, presidente do Comité de Mercados Financeiros da Duma, disse que será apresentado um projeto de lei sobre a regulamentação de criptomoedas durante o outono.

O executivo afirmou que "obviamente haverá uma regulamentação restrita", e comparou a que designa como "criptomania" ao vício no setor de jogos de azar, o qual é amplamente regulamentado na Rússia, adiantando que "o mesmo precisa de ser feito com as trocas e negociações de criptomoedas".