A guerra da Rússia contra a Ucrânia originou um vasto rol de sanções que os países de todo o mundo implementaram contra as ações do presidente Vladimir Putin. Desta forma, o país tem tentado encontrar soluções e alternativas para que a sua economia consiga de alguma forma recuperar.

Como tal, o Ministro russo da Indústria e Comércio disse agora que, mais cedo ou mais tarde, a Rússia irá legalizar as criptomoedas como meio de pagamento.

Rússia pode em breve aceitar criptomoedas como meio de pagamento

Nesta quarta-feira (18) o ministro da Indústria e Comércio da Rússia, Denis Manturov, referiu que a Rússia irá legalizar as criptomoedas como meio de pagamento mais cedo ou mais tarde. Tal sugere que o governo e o banco central do país russo podem já estar em conversações e entendimentos neste sentido.

Recordamos que em janeiro deste ano, antes de a Rússia iniciar a sua investida militar contra a Ucrânia, o Banco Central da Federação Russa (CBR), que é a principal entidade reguladora financeira do país, havia publicado um relatório intitulado "Criptomoedas: tendências, riscos e medidas", onde mencionou os riscos associados às criptomoedas para os investidores e para os Estados. Neste sentido, como uma forma de proteção, a organização indicou na altura que proibir o uso, o comércio e a mineração de criptomoedas no país poderia ser uma boa opção. Mas parece que, depois da guerra, a opinião do banco central está agora diferente.

Ao ser questionado sobre se acreditava que as criptomoedas poderiam tornar-se levais como meio de pagamento, o ministro Manturov referiu que:

A questão é, quando isso acontecer, como será regulamentado, agora que o banco central e o governo estão a trabalhar ativamente nisso. Mas todos tendem a entender que... mais cedo ou mais tarde isso será implementado, num formato ou outro.

De acordo com as informações, a Rússia tem planos para emitir o seu rublo digital. No entanto, a presidente do banco central, Elvira Nabiullina, referiu que o banco não pode receber investimentos em criptomoedas, as quais representam cerca de 5 mil milhões de dólares em transações por ano pelos russos.

Em fevereiro, antes também do conflito, havíamos indicado que a Rússia controlava 12% de todas as criptomoedas do mundo e, como tal, deveria aceitá-las oficialmente.

O ministro Manturov adiantou que os regulamentos para o uso e pagamento com criptomoedas seriam formulados em primeiro lugar pelo banco central e depois pelo governo do país de Putin.