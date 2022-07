Apple regista patente que pode prevenir acidentes rodoviários

Com o ciclo de lançamentos da Apple já a todo o vapor, começaM-se a experimentar os novos sistemas operativos e há cada vez mais rumores sobre o iPhone 14, Apple Watch Series 8 e AirPods Pro 2. Tudo isto poderá estar para breves semanas cá fora no mercado. Contudo, para lá do produto final que possa já estar prestes a chegar às prateleiras, a Apple pensa já no futuro.

Diz-se que a Apple está a atualizar os AirPods com características relacionadas com a saúde, como a monitorização do ritmo cardíaco e com tecnologia que ajude os utilizadores a evitar acidentes na estrada ou em locais ruidosos.

Patente: AirPods com consciência espacial

Diz-se que a Apple está a trabalhar de forma específica em novidades centradas na saúde e bem-estar com o foco nos AirPods. Além do rumores da capacidade destes auriculares poderem tirar a medição do ritmo cardíaco, consta que poderão "salvar" os utilizadores de contratempos, especialmente em áreas como estradas ou locais de construção onde a consciência espacial é crucial.

Numa série de patentes enviadas ao organismo United States Patent and Trademark Office (USPTO), a Apple fala de um sistema que fará ajustes de nível de áudio automaticamente para garantir que os utilizadores não perdem pistas de áudio cruciais das redondezas, tais como alertas de emergência ou um carro a buzinar ao virar da esquina.

A patente da empresa de Cupertino para a tecnologia AirPods fala sobre a utilização de dados como a velocidade a que uma pessoa viaja e as distâncias totais percorridas, em combinação com dados posicionais e leituras de sensores noutros dispositivos, para pausar a reprodução de música ou baixar o nível de volume.

Isto será útil, especialmente em cenários em que um alerta de emergência ou outra mensagem de aviso crítica esteja a ser reproduzida nas proximidades.

Com base nos dados GPS recolhidos pelo telefone emparelhado ou pelo Apple Watch, o sistema baseado em AirPods determinará a direção em que o utilizador se está a mover, ajustando em conformidade o nível de volume no auscultador esquerdo ou direito para deixar entrar sinais de áudio ambiente.

O sistema pode também reproduzir um conjunto de alertas já introduzidos no software dos iPhones ou do Apple Watch, entrando em ação quando um certo tipo de dados de movimento é detetado pelos AirPods e dispositivos emparelhados.

Tecnologia que pode salvar vidas

A patente refere que a saída áudio dos AirPods pode ser interrompida ou diminuída para cenários em que "a atenção de um utilizador é necessária, tais como locais perigosos, num local de trabalho, num estabelecimento de ensino".

Para além da simples atividade de movimento (leia-se: descer um rua ou andar de bicicleta), o sistema poderia também entrar em ação para situações de emergência, tais como alertas de inundações, acidentes, e alarmes meteorológicos, para citar alguns.

Também é mencionado um sensor especializado que trabalharia em conjunto com dados fornecidos por outros sensores instalados dentro de um iPhone ou Apple Watch. Este serviria para monitorizar a posição do tronco e determinar o curso de ação correto.

Como esperado, a patente não nomeia os AirPods, mas as palavras "dispositivo de áudio utilizável" numa patente da Apple não deixam muito espaço para a imaginação de qualquer outro produto. Para além de salvar os utilizadores de perigos de proximidade, o sistema também poderia ter benefícios para a saúde. Por exemplo, também poderia anunciar detalhes sobre a postura corporal durante os treinos.