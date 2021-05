Depois de ter sido banido de todas as redes sociais mais populares e mais influentes do mundo pelas suas opiniões e incitações à violência e ao racismo, Donald Trump avisou que iria responder com a sua própria rede social.

Esse dia chegou e a plataforma de comunicação do ex-presidente dos Estados Unidos da América já está online. Mas não espere uma grande novidade… estamos só a falar de um blog onde só Trump participa.

O sonho da rede social própria

A saída de Donald Trump da Casa Branca foi bastante atribulada. Até ao último momento, lutou pelo lugar que já havia perdido em eleições que tentou descredibilizar. Pelas redes sociais espalhou boatos, incitou à violência, fez comentários racistas e… foi banido. Tendo sido o ataque ao Capitólio a gota de água. Desde então, e com a sua retirada definitiva da presidência dos Estados Unidos da América, que se tem ouvido falar nas pretensões de Trump em criar a sua própria rede social.

Há cerca de um mês, Jason Miller, seu conselheiro de longa data, teceu algumas declarações relacionadas com o tema, durante uma aparição na Fox News “Media Buzz”.

Acho que veremos o presidente Trump voltar às redes sociais em cerca de dois ou três meses, mas com a sua própria plataforma. Isso é algo que eu acho que será a “entrada mais quente” nas redes sociais. Isso vai redefinir completamente o jogo, e todos ficarão à espera e a observar para ver o que exatamente o presidente Trump faz, mas será a sua própria plataforma.

A solução de Trump para regressar ao universo online

Se esperava ver surgir uma rede social, sob o conceito que conhecemos hoje, esqueça. Donald Trump, aparentemente, não foi capaz de criar uma plataforma robusta para juntar pessoas que pensem como ele… ou que simplesmente queiram fazer parte dessa comunidade.

Pelo menos para já…

Assim, para não perder a oportunidade de comunicar com o mundo, atalhou caminho e criou um blog. Esta não é de todo a “entrada mais quente” nas redes sociais como descrevia o conselheiro há cerca de um mês. Na verdade, é um recurso que está ao alcance de qualquer comum dos mortais com acesso à Internet.

From the Desk of Donald J. Trump

From the Desk of Donald J. Trump é o nome atribuído ao Blog de Donald Trump. Aparentemente, o blog está a ser usado como uma espécie de Twitter, mas onde Trump é o único participante, não havendo espaço para respostas, deixando as suas ideias em forma de publicação curta.

Segundo avança a imprensa internacional, esta página parece ser gerida por Campaign Nucleus, um “ecossistema digital feito para gerir campanhas e organizações políticas de maneira eficiente”, construído por seu ex-gerente de campanha, Brad Parscale, a quem Trump já havia ameaçado processar.