Operação “Bad Way”: PJ detém 17 pessoas por causa de burlas no MB WAY

Há novamente notícias sobre fraudes digitais e mais uma vez com recurso ao MB WAY. A Polícia Judiciária com o apoio da GNR e da PSP, desencadeou, hoje, uma operação policial de combate ao cibercrime.

Foram detidos 17 indivíduos, 11 homens e 6 mulheres, presumíveis autores de centenas de crimes de burla informática agravada, falsidade informática e acesso ilegítimo.

MB WAY: Cibercriminosos enviavam mensagens com pedidos de códigos de acesso

De acordo com a informação publicada no site da PJ, a investigação iniciou-se há alguns meses, tendo por base vários casos de fraude perpetrados de forma organizada, com recurso à aplicação MB WAY.

Os detidos são suspeitos de terem burlado mais de mil pessoas sendo o Modus Operandi através de envio de mensagens com pedidos de códigos de acesso às respetivas contas bancárias.

As várias diligências encetadas culminaram na identificação dos suspeitos, presumíveis autores de múltiplas ações criminosas, com impacto em centenas de vítimas.

A estratégia investigatória visou a localização e agrupamento das várias participações que se encontravam dispersas por várias comarcas do país, por forma a demonstrar a atividade delituosa reiterada e organizada, conjugando e analisando toda a informação de forma a identificar/localizar os agora detidos.

Na sequência das detenções e buscas domiciliárias procedeu-se à apreensão de objetos relacionados com a prática criminosa e/ou adquiridos de forma ilícita.

Os detidos irão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, para aplicação da medida a coação considerada adequada.

O MB WAY é a solução MULTIBANCO que lhe permite fazer compras online e em lojas físicas, gerar cartões virtuais MB NET, enviar, pedir dinheiro e dividir a conta e ainda utilizar e levantar dinheiro através do seu smartphone, numa app própria ou nos canais do seu banco.

Esta solução é usada por milhares de portugueses, mas é também “usada” nos esquemas dos burlões.

Algumas dicas simples para a utilização do MB WAY