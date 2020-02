Dark mode está a chegar à versão Web e Desktop do WhatsApp

Desde o início do ano que temos informado sobre a disponibilidade do dark mode para as diferentes versões móveis do WhatsApp.

Este ‘modo escuro’, que permite ao utilizador aceder à aplicação de uma forma mais confortável aos olhos, está agora a chegar também às versões Web e Desktop da aplicação.

Muitas aplicações estão a apostar no Dark Mode, para oferecer aos utilizadores uma mais suave experiência na utilização dos serviços. São várias as vantagens do Modo Escuro, tais como:

Melhora a leitura em situações de pouca luz

Economiza a bateria do smartphone

Apresenta um design diferente do normal

Inicialmente o WhatsApp anunciou o Dark Mode para Android, na versão de testes. De seguida, e para não se restringir somente ao preto, a app ganhou mais 5 diferentes cores no modo escuro. Finalmente, também o WhatsApp para iPhone foi disponibilizado.

Dark Mode também vai chegar à versão Web e Desktop do WhatsApp

Muitos utilizadores preferem usar o WhatsApp nas versão Web ou Desktop. E em breve poderão também usufruir de um modo escuro, o que até terá um menor impacto uma vez que, por norma, os ecrãs têm maiores dimensões.

As imagens do Dark Mode para estas versões, que vemos de seguida, foram divulgadas pelo site WABetaInfo.

Nos screenshots ficamos com uma ideia de como ficará o serviço quando o dark mode é ativado.

Por exemplo, os emojis, para melhor visualização, ficam inseridos num fundo branco. Por sua vez, os stickers mantém-se com o fundo escuro, uma vez que se consegue perceber visualmente os bonecos.

No entanto, estas características podem não constar na versão final, uma vez que se percebe que ainda faltam alguns remates.

De acordo com o WhatsApp para as versões móveis, induz-se também que para ter o Dark Mode na versão Web e Desktop, o utilizador deverá ir às configurações fazer a devida ativação.

Para já não há qualquer informação acerca do lançamento oficial do Dark Mode para as versões Web e Desktop do WhatsApp. Mas, consoante vem sendo regra, ainda deveremos ter que esperar algum tempo.

