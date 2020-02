Há umas semanas os utilizadores receberam com grande entusiasmo a implementação do dark mode no WhatsApp para o sistema operativo Android.

Mas parece que as novidades não se ficam por aqui, pois este dark mode poderá vir em mais 5 cores diferentes.

Perto do final de janeiro, noticiámos que o dark mode estava a chegar ao WhatsApp. No entanto a funcionalidade estaria apenas disponível para testes na versão beta, e parece que o atraso no lançamento para a versão estabilizada tem um motivo ‘colorido’.

Dark Mode para WhatsApp terá mais 5 cores diferentes

Segundo avança o WABetainfo, a app de conversas trará o dark mode nas próximas atualizações, mas o tema escuro virá acompanhado de mais 5 cores sólidas.

Apesar de as 5 cores adicionais também serem escuras, dão um ambiente menos sombrio ao smartphone Android. Para além disso, mantém a vantagem de economizar a bateria do equipamento, assim como os nossos olhos.

As novas cores já estão disponíveis na versão beta da app WhatsApp, e pode vê-las na imagem seguinte.

Assim, para além do tema escuro, o utilizador poderá escolher entre Bordeaux escuro, Roxo escuro, Azul Marinho, Azeitona escuro e Veludo escuro.

Estas cores estão agora disponíveis na versão 2.20.32 do WhatsApp. Caso ainda não tenha esta atualização, deve aguardar até ela chegar ao seu equipamento.

As vantagens do dark mode são diversas, tais como:

Melhora a leitura em situações de pouca luz

Economiza a autonomia do smartphone

Apresenta um design diferente do normal

Claro está que nenhuma destas cores é tão benéfica para a autonomia quanto o preto/escuro, mas a vida também precisa de um pouco de cor.

