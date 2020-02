Polícia de Nova Iorque substitui blocos de notas em papel por iPhone

Uma das mais antigas ferramentas de trabalho usadas pela polícia pode surpreendê-lo. Não estamos a falar da arma, ou das algemas, mas sim dos blocos de notas, cruciais na atividade da polícia, e que estarão a ser substituídos por iPhones.

Segundo o The New York Times, será já em fevereiro que a polícia de Nova Iorque irá substituir os blocos de notas utilizados pelos agentes por uma aplicação criada especificamente para o efeito.

App para iPhone substitui blocos de notas centenários

Os blocos de notas são usados pela polícia de Nova Iorque há mais de 100 anos. Estes são a ferramenta de trabalho que é mais usada pelos agentes no dia a dia, servindo para registar todos os dados de todas as ocorrências, sejam detalhes sobre detenções, chamadas de emergência (911 nos Estados Unidos), patrulhamento, etc.

Estes blocos de notas podem depois ter uma importância elevada, e serem mesmo usados em julgamentos. Outros têm até importância histórica, nem sempre pelas melhores razões, como é exemplo o bloco de notas usado pelo primeiro agente da polícia a chegar ao World Trade Center a 11 de Setembro de 2001.

As vantagens do digital

As vantagens da utilização desta ferramenta de forma digital são enormes. A utilização da aplicação será simples, sendo o registo feito pela simples digitação na app, que só por si evita informações perdidas por má caligrafia do utilizador.

As notas serão armazenadas numa base de dados de cada departamento, evitando outro possível problema: a perda dos blocos de notas. Além disso, este armazenamento facilita ainda o uso de registos alguns anos mais tarde, mesmo após o agente se reformar e já não ter, eventualmente, aquele bloco de notas.

Qualquer registo terá ainda associada a localização, dia e hora. Serão pesquisáveis, facilitando a pesquisa de qualquer informação. Desta forma evitam-se ainda possíveis adulterações destes registos.

A era da digitalização

Esta é a prova que a “digitalização” pode ser aplicada às mais diversas áreas, às tarefas mais simples do dia a dia.

Este tipo de transição do analógico para o digital tem sempre as suas dificuldades associadas, com uma curva de aprendizagem inevitável. No entanto as vantagens podem ser muito importantes, garantindo-se, neste caso, fiabilidade, rastreabilidade e integridade dos dados.

A polícia de Nova Iorque já começou a aplicar há alguns anos medidas de evolução tecnológica nas suas operações. Exemplo disso é a distribuição de smartphones pelos agentes deste 2015, existindo atualmente cerca de 37.000 iPhones em utilização.