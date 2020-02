O Dark Mode tem sido uma das funcionalidades mais pedidas pelos utilizadores do WhatsApp, tanto do Android como do iPhone. Agora que está presente nos dois sistemas operativos, é hora de as apps o adotarem e e adaptarem.

Se no Android esta é já uma certeza, no iOS esse passo ainda não tinha sido dado. Isso mudou com a última versão beta que, finalmente, traz o dark mode para a versão do iPhone do WhatsApp.

Preparados para testar uma novidade no iPhone?

Quem tem acesso às versões de teste do WhatsApp consegue avaliar as novidades deste serviço de forma antecipada. Isso permite saber se estas têm alguns problemas e também qual será a sua recetividade por parte dos utilizadores.

Estas já permitiram avaliar todo o processo de chegada do dark mode ao Android e agora permite, inesperadamente, a utilização deste modo no iPhone. Quem estiver neste programa de testes e atualizar o WhatsApp vai encontrar esta novidade.

O dark mode está já na versão de testes do iOS

É na própria descrição das novidades desta nova versão, no seu programa beta TestFlight, que está apresentada a grande melhoria. Falamos do Dark Mode, que depois de várias versões em que esteve escondido, surge finalmente para ser experimentado.

Apesar de ainda não haver imagens, tudo parece funcionar de forma similar ao que já conhecíamos antes da versão destinada ao Android. Deverá ser configurada para usar um dos 3 modos presentes, sendo o escuro, claro ou o mesmo do sistema operativo.

Deverá seguir o plano do WhatsApp para Android

Caso siga o mesmo plano do que foi aplicado no Android, esta versão deverá agora ficar em avaliação durante algumas semanas, devendo depois passar para versão final. Ao mesmo tempo, devem surgir outras novidades associadas com este modo, para melhorar ainda mais o WhatsApp.

Infelizmente o programa TestFlight desta app está já lotado e não é possível aderir. Ainda assim, todos os que conseguiram o seu lugar podem já experimentar esta novidade. No Android fez sucesso, o que deverá repetir-se posteriormente no iPhone.