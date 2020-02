Maioria acha “aceitável” a inclusão de robots no local de trabalho

Robots no local de trabalho, a realizar algumas tarefas que poderiam ser feitas por humanos, é um panorama que não agrada a todos. No entanto, recentemente noticiámos que um estudo dava conta que 64% das pessoas confia mais num robot do que no seu gerente.

Assim, lançámos uma sondagem sobre o tema, para saber qual a opinião dos nossos leitores.

Qual a sua opinião sobre a inclusão de robots no local de trabalho?

Em suma, obtivemos 1.409 respostas, e os resultados mostram que, quando questionados sobre a inclusão de robots no local de trabalho, a maioria dos leitores, com 64% dos votos considera “aceitável, mas como complemento e não como substituição de trabalhadores” (896 votos).

Seguidamente, 24% leitores responde “Acho bem. Seria uma forma de aumentar a produtividade” (338 votos).

Por fim, apenas 12% é da opinião contrária, dizendo “Não concordo. Colocam em risco os postos de trabalhos” (175 votos).

Resultados em gráfico

Robots no local de trabalho ainda tem muito que se lhe diga…

Robots ainda é um tema que ainda tem muita página para ser escrita. Isto porque, apesar dos resultados, ainda há uma parte significativa da população, nomeadamente a que trabalha, que mostra algumas reservas quanto à inclusão dos robots nos locais de trabalho.

Será que o tempo dará crédito aos robots ou, por outro lado, a tendência no futuro é apostar forte na mão de obra humana? Poderemos ter robots a trabalhar em áreas especialmente desenhadas a eles, sem pôr em causa os postos de trabalho das pessoas?

Apenas o tempo poderá responder a estas e outras questões.

