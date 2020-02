The Outer Worlds à descoberta da Nintendo Switch

The Outer Worlds (ver aqui ou aqui), o jogo da Obsidian Entertainment que leva o jogador numa aventura pelo Cosmos e que foi lançado no ano passado para PlayStation 4, Xbox One, e Microsoft Windows está a caminho da consola da Nintendo.

Venham ver quando.

No ano passado acompanhámos com particular atenção o desenvolvimento de The Outer Worlds (ver aqui ou aqui), um titulo de ficção cientifica que aspirava a grandes voos pela Galáxia.

Assim o foi e o jogo quando foi lançado nos finais do ano passado, obteve grande sucesso em particular no seio da comunidade gamer.

O jogo coloca, com muito humor à mistura, o jogador na pele de um colono que segue numa viagem para um destino distante na Galáxia. Passa-se numa altura em que os humanos se encontram em pleno processo de colonização de planetas distantes.

Passados cerca de 70 anos de sono induzido a vaguear pelo espaço, o jogador é acordado abruptamente às mãos de um tal Doutor Phineas Whells na Colónia Halcyon que o põe a par das muitas mudanças que sucederam, entretanto.

Entre elas a própria sociedade mudou e a colónia Halcyon corresponde agora a uma Mega Sociedade capitalista repleta dos vícios e defeitos característicos de sociedades controladas por corporações gigantescas, muitas delas com objetivos obscuros.

Enquanto descobre Halcyon e as inumeras conspirações que se vão revelando, o jogador vai também deixando a sua marca neste mundo. A Obsidian criou em The Outer Worlds um sistema vivo de memórias, que faz com que o jogo se lembre das nossas acções e decisões, reagindo de acordo.

Até agora era possível viajar até Halcyon nas Xbox One, Playstation 4 e PC mas a partir de 6 de Março também o será permitido fazer na Nintendo Switch. É caso para dizer que com o lançamento para a Switch, The Outer Worlds levanta voo e torna-se completamente mobile.