O Netflix está a atravessar momentos menos bons nos últimos tempos, pelo menos na sua parte financeira. O serviço de streaming está a perder utilizadores e já conseguiu identificar as causas associadas a este problema.

Falou-se várias vezes na criação de novos planos de subscrição e agora a confirmação veio do próprio Netflix. Os planos estão traçados e em breve vão ser uma realidade, acessível a quem quiser pagar menos para ter acesso ao serviço de streaming.

A última apresentação de resultados o Netflix veio colocar a nu uma nova realidade desta empresa. A cada trimestre que passa perde cada vez mais utilizadores e a partilha de contas dentro do serviço está a crescer e isso tem prejudicado o serviço de streaming.

A razão para este aumento da partilha de contas advém dos preços praticados e dos utilizadores entenderem que são elevados. Querem uma solução mais barata e esta é a que encontram, mesmo que com prejuízo para o Netflix.

A solução do Netflix poderá estar para chegar, conforme confirmou agora o co-CEO da empresa, Ted Sarandos. Numa entrevista dada revelou que estão já a tratar de criar um novo plano de subscrição e que este será suportado em parte pela apresentação de publicidade.

Para conseguir criar esta oferta, o Netflix está agora a procurar parceiros criar uma experiência mais integrada e menos disruptiva do que a televisão oferece nos dias de hoje. Claro que o utilizador continuará a pagar, mas será um valor certamente mais baixo que os atuais.

Ted Sarandos revelou ainda que este novo plano do Netflix não se irá sobrepor a qualquer uma das propostas atuais. Quem quiser continuar a aceder ao serviço de streaming sem ter publicidade presente poderá continuar a fazê-lo de forma normal, como acontece agora.

Algo que não foi revelado nesta conversa com o CEO do Netflix, e provavelmente o que mais era esperado, foi a data de disponibilização deste novo plano de subscrição. Os últimos rumores apontavam para a sua chegada ainda este ano, perto do final.