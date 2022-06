IRS: 2.420 milhões de euros em reembolsos! Submeta a sua declaração…

A entrega da declaração do IRS relativa a 2021 pode ser realizada até 30 de junho. Para ajudar em todo o processo, a Autoridade Tributária e Aduaneira lançou a APP IRS automático.

De acordo com o Ministério das Finanças, O fisco reembolsou até hoje 2.420 milhões de euros, no âmbito da campanha de IRS de 2022, com este valor a abranger 2,4 milhões de contribuintes.

IRS: foram liquidadas cerca de 4,5 milhões declarações

Segundo o executivo, até agora foram entregues cerca de 5,1 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes. Destas, 34% foram submetidas através do IRS Automático e 66% foram submetidas de forma manual.

Segundo as Finanças, das declarações entregues foram liquidadas cerca de 4,5 milhões e, destas, cerca de 2,4 milhões correspondem a reembolsos aos contribuintes.

O Ministério das Finanças assinala também que foram também emitidas cerca de 802 mil notas de cobrança, num total de 1.162 milhões de euros, sendo as restantes nulas.

Os contribuintes que pretendam podem recorrer ao atendimento presencial nos Serviços de Finanças, devendo o agendamento ser feito através do Portal das Finanças ou do Centro de Atendimento Telefónico da AT.

De relembrar também que os contribuintes abrangidos pelo IRS Automático, que durante o respetivo prazo de entrega não confirmem a declaração automática nem entreguem a declaração nos termos gerais, terão com declaração final a declaração automática provisória.

O IRS é a sigla para Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Por outras palavras, é o imposto que tributa o rendimento dos cidadãos, salvo algumas exceções previstas na lei. O IRS incide sobre praticamente todos os rendimentos, mesmo quando estes provêm de atos ilícitos.