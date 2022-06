Homem recupera iPhone que esteve perdido no fundo de um rio durante 10 meses

As histórias insólitas no mundo tecnológico continuam a chegar, sendo que algumas são verdadeiramente surpreendentes. E a que trazemos hoje é um desses exemplos.

Segundo os detalhes revelados, um homem do Reino Unido conseguiu recuperar o seu iPhone que esteve perdido no fundo de um rio durante 10 meses. Mas agora o utilizador poderá suspirar de alívio.

Encontra iPhone que estava no fundo do rio por 10 meses

Nem sempre as histórias caricatas têm um final feliz, mas não é o caso da história de hoje. De acordo com as informações reveladas pelo BBC, um homem do Reino Unido conseguiu reaver o seu iPhone depois de este passar nada menos do que 10 meses no fundo de um rio.

O cidadão, designado Owain Davies, contou que o seu smartphone da Apple caiu para o rio Wye, perto de Conderford, em Gloucestershire, no mês de agosto de 2021. Ao BBC, o homem informou que estava a praticar canoagem durante uma despedida de solteiro.

Por sua vez, durantes este mês de junho, Miguel Pacheco, residente em Drybook, Gloucesterhire, encontrou o iPhone enquanto fazia também ele canoagem no rio. Levou o equipamento para casa, secou-o e publicou imagens de forma a tentar localizar o seu proprietário.

Esta atitude de Pacheco, foi devida sobretudo à possível existência de fotografias no interior do telefone que pudessem ter uma grande importância sentimental, e diz que "eu sei que se perder o meu telefone, tenho muitas fotos dos meus filhos, então gostaria de ter isso de volta".

Depois de secar o dispositivo, conseguiu que este recarregasse a bateria e, ao ligar-se, constatou que a imagem do papel de parede era a de um homens e a de uma mulher.

Ao ver esta informação, Pacheco publicou as imagens na sua conta do Facebook, cuja publicação foi partilhada mais de 4.000 vezes. Com tantas partilhas, o post chegou eventualmente ao conhecimento de Davies e da sua noiva, Fiona Gardner, que reconheceram as imagens de imediato.

Por fim, o iPhone foi então devolvido ao seu dono, a funcionar como deve ser.