A Microsoft parece empenhada em limpar muitos dos seus sistemas mais antigos. A gigante do software tem mostrado isso mesmo e são bem conhecidos os processos recentes que a marca tem provocado.

Depois de termos visto mudanças recentes, há mais uma que está para chegar. Será o Windows 8.1 a próxima vítima e a Microsoft quer começar já a alertar os utilizadores para esse momento que chegará no futuro.

Apresentado a 17 de outubro de 2013, o Windows 8.1 foi a evolução natural da versão anterior. Esta deu continuidade a uma verdadeira revolução que a Microsoft trouxe para o desktop e até para o próprio Menu Iniciar. Este desaparecia e dava lugar a uma utilização focada nos tablets.

A verdade é que este não agradou à maioria dos utilizadores, mas ainda assim teve um lote grande de máquinas a fazer uso desta versão. Os poucos utilizadores que ainda estiverem a usar o Windows 8.1 vão muito em breve ter uma novidade, que não é das mais positivas, apesar de esperada.

Será já no início do próximo mês que a Microsoft irá começar a apresentar notificações a dar conta do fim do Windows 8.1. Este perderá todo o suporte da gigante do software no dia 10 de janeiro de 2023 e atingirá o seu fim de vida, tal como aconteceu com outras versões.

Esta notificação vai ter uma mensagem que tentará levar os utilizadores a fazerem a atualização para o Windows 10 ou para o Windows 11, explicando o que se passará no futuro. Haverá ainda a possibilidade de ser adiada para o momento em que o Windows 8.1 perder o suporte.

Este tipo de mensagens não são novas e já tinham sido usadas no fim de vida do Windows 7. Muitos utilizadores acharam-nas demasiado intrusivas e não gostaram de as estar a receber de forma recorrente. Neste caso não deverá ter o mesmo peso, até porque devem ser muito poucos os utilizadores a usarem ainda o Windows 8.1.

A Microsoft dá assim mais um passo para manter o seu catálogo limpo de sistemas e aplicações já ultrapassadas. Depois do Windows 7 é agora o Windows 8.1 que chega ao fim de vida e abre caminho para máquinas novas e para o Windows 11.