O mercado dos smartphones está atualmente a sofrer um futuro ainda incerto. Este tem oscilado de forma muito visível, depois de alguns anos em que esteve parado e com as vendas as desacelerar de forma muito drástica.

Claro que este movimento foi ainda mais visível na gama Premium, que aparentemente continua a perder clientes de forma rápida. Os dados mais recentes mostram que a Apple ainda o domina totalmente e que parece imune a estes problemas.

Mercados dos smartphones Premium abranda

Os dados referentes ao primeiro trimestre de 2022 estão agora a chegar e a focar-se no mercado dos smartphones. Estes números continuam a mostrar uma clara desaceleração das vendas, algo a que as marcas precisam de se adaptar rapidamente para não perderem a sua quota.

Os dados mais recentes, da Counterpoint Research, focam-se no mercado dos smartphones Premium e no seu desempenho. Este abrandou novamente, comparado ao mesmo período ano passado, estando agora com uma redução de 8%. Esta é ainda assim menor que os 10% de perda do mercado geral.

Apple continua a dominar destacada

A informação apresentada mostra claramente que a Apple domina este segmento de smartphones mais caros. A marca reclama agora para si 62% desta área, aumentando 5 pontos percentuais face aos 57% do mesmo período de 2021. Aqui temos toda a família do iPhone 13, apoiada pelo ainda atual iPhone 12.

O primeiro smartphone do universo Android a ter aqui presença é o topo de gama da Samsung, o Galaxy S22 Ultra 5G. Este tem tido um bom desempenho nas vendas comparado com os modelos anteriores, mas ainda assim a marca acabou por perder terreno, estando agora nos 16% de quota de mercado.

Restantes marcas estão a abrandar nas vendas

A OPPO assume o terceiro lugar no mercado dos smartphones Premium, com 5%, seguido da Xiaomi com 4%. A Huawei ficou com apenas 3%, assim como a vivo. As restantes marcas de smartphones são agrupadas e o seu peso no mercado é de 6%.

Importa destacar que a presença neste segmento Premium pressupõe que o preço dos smartphones seja igual ou superior a 400 dólares. O peso atual deste segmento é já elevado e representa a vendas de 3 em cada 10 smartphones no mercado global.