Amazon vai reduzir custos nas áreas em que está a perder dinheiro, incluindo na da Alexa

A crise é global e já temos visto que as gigantes não estão a escapar. Agora, a notícia chega-nos da Amazon, que partilhou que planeia cortar custos em todas áreas onde está a perder dinheiro.

Neste processo, a Alexa também sairá lesada.

A Amazon está a considerar um plano de redução de custos que terá impacto em todas as áreas da empresa que não estão a ser rentáveis. Segundo o The Wall Street Journal, o CEO da empresa, Andy Jassy, está a liderar a análise para determinar onde serão executados esses cortes.

De entre as várias áreas que serão afetadas, está a unidade dedicada aos dispositivos, onde se insere a Alexa. Afinal, de acordo com a mesma fonte, os executivos estão a avaliar a situação do setor que está responsável pelo desenvolvimento da assistente virtual, uma vez que este está a perder cerca de cinco mil milhões de dólares por ano.

Este repensar da área dos dispositivos da Amazon não quer dizer que a retalhista pretende cancelar o seu desenvolvimento. Por sua vez, significa que estão sérios desafios pela frente, se considerarmos que, atualmente, de acordo com o The Wall Street Journal, esta emprega cerca de 10.000 pessoas e é uma das áreas onde a Amazon mais investe.

Apesar dos cortes, um porta-voz da Amazon revelou que a empresa “está tão otimista sobre o futuro do Alexa hoje como sempre esteve, e continua a ser uma importante área de negócios e investimento”. Portanto, resta saber qual o impacto que a redução prevista vai ter no ritmo do desenvolvimento de software e da integração de novas funcionalidades.

Além da área que inclui a Alexa, as outras áreas que não estão a dar retorno à Amazon já foram avisadas da situação da retalhista. Os executivos informaram os funcionários de que as suas equipas serão encerradas ou suspensas e de que terão de se candidatar a novos cargos.

