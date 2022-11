Novos jogos grátis no Playstation Plus de Novembro de 2022

Novembro já vai a meio mas novos jogos gratuitos são sempre bem vindos e como tal, esta nova fornada de títulos que chegam agora ao Playstation Plus são, certamente, bem recebidos.

Venham conhecer a lista...

São muitos e bons, é o que se pode dizer da nova fornada de jogos a caminho do Playstation Plus, ainda no decorrer deste mês de Novembro de 2022.

The Elder Scrolls V: Skyrim e Tom Clancy's Rainbow Six Siege são duas das 15 novidades do catálogo de jogos que chegam dia 15 de Novembro para os membros do PlayStation Plus Premium e Extra. Venham ver a lista completa.

Novidades do Catálogo de jogos (Extra – Premium)

Segue de seguida a lista dos 15 títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Extra e Premium a partir de dia 15 de novembro:

The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition para a Playstation 5 e Playstation 4

Tom Clancy's Rainbow Six Siege para a Playstation 5 e Playstation 4

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX para a Playstation 4

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue para a Playstation 4

Kingdom Hearts III para a Playstation 4

Kingdom Hearts: Melody of Memory para a Playstation 4

Oddworld: Soulstorm - Enhanced Edition para a Playstation 5 e Playstation 4

Tom Clancy's The Division 2 para a Playstation 4

Chorus para a Playstation 5 e Playstation 4

What Remains of Edith Finch para a Playstation 4

Onee Chanbara Origin para a Playstation 4.

Earth Defense Force: World Brothers para a Playstation 4

Earth Defense Force: Iron Rain para a Playstation 4

The Gardens Between para a Playstation 5 e Playstation 4

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint para a Playstation 4

Novidades do Catálogo de clássicos (Premium)

Seguem embaixo, os 5 títulos que estarão disponíveis para os subscritores do PlayStation Plus Premium a partir do próximo dia 15 de novembro, de forma a assinalar o 20º aniversário da icónica saga Ratchet & Clank]

Ratchet & Clank para a Playstation 3

Ratchet & Clank 2: Locked and Loaded para a Playstation 3

Ratchet & Clank 3 para a Playstation 3

Ratchet: Gladiator para a Playstation 3

Ratchet & Clank: Tools of Destruction para a Playstation 3