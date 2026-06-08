“Chat está morto”: como o ChatGPT vai mudar radicalmente

Depois de integrar o seu chatbot no dia a dia de milhões e milhões de utilizadores, a OpenAI anunciou que o ChatGPT vai mudar radicalmente. Afinal, nas palavras de um responsável sénior da empresa de Inteligência Artificial (IA), o "chat está morto".

O "chat está morto". É desta forma que um responsável sénior da OpenAI resume a nova visão para o ChatGPT.

Segundo o Financial Times, com base em testemunhos de mais de uma dezena de funcionários atuais e antigos da empresa, o produto mais famoso da OpenAI está prestes a passar por uma transformação profunda, e em questão de semanas.

Uma plataforma tudo-em-um

A ideia é converter o ChatGPT numa super aplicação: uma plataforma unificada que reúne o assistente conversacional, ferramentas de codificação como o Codex, navegação agêntica e geração de imagens.

A Chief Revenue Officer da OpenAI, Denise Dresser, já tinha deixado pistas, numa publicação de abril, quando mencionou uma experiência onde "os colaboradores realizam as tarefas de que precisam".

Aparentemente, na altura, a executiva não estava a falar de um produto separado, mas do próprio ChatGPT.

A OpenAI pretende abandonar os prompts e as funcionalidades, apostando que os seus modelos serão capazes de compreender automaticamente as intenções dos utilizadores quando estão na aplicação ou no website.

Lê-se no Financial Times, conforme citado pelo Gizmodo.

OpenAI está a ser pressionada pelas receitas

Por detrás desta mudança está uma necessidade urgente de crescimento financeiro. Os modelos de subscrição empresarial, com pagamento por token, prometem receitas muito superiores às das subscrições individuais.

Aliás, a Anthropic, principal rival da OpenAI, tem conseguido ganhar terreno por apostar no mercado empresarial, ultrapassando a OpenAI nesse segmento ao longo do último ano.

Esta não é a primeira vez que a OpenAI tenta fazer do ChatGPT um hub central de produtividade. Contudo, a nova super aplicação parece ser a aposta mais séria até à data.

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