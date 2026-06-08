IA e energia: Europa contra-ataca para proteger a sua rede elétrica

Os centros de dados estão a tornar-se um grande problema industrial, e por uma boa razão. O seu consumo de energia disparou com a proliferação de projetos de IA generativa. Para evitar sobrecarregar a rede elétrica, a Europa irá regular tanto a infraestrutura existente como os projetos futuros.

Centros de dados e IA: problema na rede elétrica

Cada pedido enviado para um chatbot ativa um centro de dados algures, consumindo enormes quantidades de eletricidade. Multiplicado por milhares de milhões, este custo está agora a pressionar as redes europeias. Para evitar o colapso da rede, a Comissão Europeia publicou um roteiro que torna a suavização da procura uma das suas principais estratégias para enfrentar os desafios impostos pela IA.

O consumo de energia dos centros de dados deverá mais do que duplicar com o crescimento da IA, e algumas regiões já estão a atingir a sua capacidade máxima. Ao contrário de uma fábrica, cuja produção pode ser transferida, um centro de dados necessita de funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para garantir a disponibilidade do serviço.

Como resultado, as centrais elétricas a combustíveis fósseis permanecem em funcionamento durante mais tempo. A IA deixou de ser tratada como uma mera questão digital e passou a ser vista como um desafio industrial e energético. Um grupo de reflexão europeu quantificou o alerta. Sem reformas rápidas, os maiores polos de IA poderão absorver eletricidade e fundos públicos apenas para acabarem subutilizados e negligenciados em favor de regiões mais recetivas.

Uma gestão de energia mais eficiente na Europa

O EcoWatt fornece previsões de consumo de eletricidade há anos, com alertas verdes, laranja ou vermelhos que incentivam os consumidores a ajustar o seu consumo durante as horas de ponta. Tendo-se tornado um reflexo durante os períodos de elevada procura no inverno, o sistema baseia-se num princípio simples. Reduzir ou adiar a procura quando esta ameaça exceder a produção.

Bruxelas quer generalizar esta abordagem de resposta à procura, mas visando inicialmente os grandes consumidores. Para se ligarem à rede, os centros de dados teriam agora de aceitar uma certa flexibilidade. Tolerar maiores flutuações de tensão, ajudar a prevenir interrupções durante as falhas e até mesmo mudar para a geração no local durante as horas de ponta.

A Comissão está a planear padrões mínimos de desempenho para os centros de dados, estando prevista uma avaliação das necessidades para 2027. O objetivo é alinhar a procura digital à rede elétrica, para que o avanço da IA ​​apoie a transição energética em vez de competir com ela. Esta mudança pressupõe que os operadores de data centers aceitem cooperar. Caso contrário, os consumidores arriscam pagar o preço.