God of War Laufey apresenta Faye, esposa de Kratos

A Sony Playstation anunciou na semana passada, durante o seu mais recente episódio de State of Play, o novo capítulo da série God of War, God of War: Laufey. Com Faye, esposa de Kratos como protagonista, os jogadores podem esperar mais uma aventura épica pela mitologia.

God of War resiste e persiste ao passar dos anos e a maior prova disso mesmo é este God of War: Laufey, o próximo jogo da série, atualmente em desenvolvimento para a PlayStation 5.

A história por detrás de Laufey revela que a morte geralmente é o fim, mas para Laufey, esposa de Kratos e mãe de Atreus, trata-se apenas do começo de uma nova aventura.

Depois de despertar inesperadamente numa terra desconhecida após o seu funeral, Faye descobre que os meticulosos planos que idealizou para proteger Kratos e Atreus estão agora seriamente ameaçados. Para salvar aqueles que ama, vai ter de lutar no Reino do Além, onde os Deuses habitam: o Everywhen.

Trata-se de um mundo novo e hostil, no qual se vai cruzar com divindades impiedosas de várias mitologias, competindo ferozmente pelo poder num mundo repleto de magia perigosa.

Segundo o que foi veiculado, desde o início do desenvolvimento do jogo que a equipa de produção teve a preocupação de que a história de Laufey deveria honrar e preservar todos os pilares da saga God of War. Dessa forma, God of War: Laufey vai manter perfeitamente inalterados os elementos que definiram God of War desde o inicio, ou seja, um combate intenso e brutal, secções de exploração num mundo rico e visualmente deslumbrante e uma narrativa profunda como núcleo da experiência.

Como guerreira lendária e líder, Faye foi desde cedo uma das personagens importantes da saga nórdica de God of War, deixando a sua marca nos Nove Reinos muito antes de cruzar o caminho de Kratos. God of War: Laufey coloca agora Faye no centro da ação, explorando a humanidade, as qualidades e os defeitos da personagem para revelar a verdadeira heroína por detrás do mito.

Faye, conhecida como a Mão Dourada dos Jötnar, possui um passado lendário enquanto guerreira, rivalizando com divindades formidáveis como Thor, um dos seres mais poderosos dos Nove Reinos. O sistema de combate deste título combinará a fluidez e os movimentos característicos da era grega da saga com os elementos de construção de mundo introduzidos nas entregas nórdicas. Faye contará com um vasto conjunto de habilidades que lhe permitirá enfrentar todo o tipo de inimigos, incluindo a capacidade de controlar almas.

A história de God of War: Laufey explora ainda o mistério do Reino do Além. Nesta nova aventura, o Everywhen é o local de nascimento e o destino final de toda a magia, um reino transcendental povoado por divindades e criaturas oriundas de diferentes mitologias.

Como curiosidade, o elenco do jogo vai contar novamente com a atriz Deborah Ann Woll, que retoma o papel de Faye após a sua participação em God of War Ragnarök. A ela juntam-se Jack Quaid, no papel de Phranque, o curioso cubo cósmico, e Perlina Lau, que interpreta Rue, a guardiã da fita da espada.

God of War: Laufey encontra-se a ser dirigido por Ariel Lawrence e a sua data prevista de chegada será algures a meio de 2027, para Playstation 5.