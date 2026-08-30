Fim de smartphones “ecológicos”! União Europeia aperta cerco a gigantes tecnológicas

O mercado da tecnologia prepara-se para uma transformação profunda como os produtos são apresentados ao público. A União Europeia definiu a entrada em vigor da Diretiva 2024/825 para o próximo dia 27 de setembro, com a meta de travar o fenómeno do greenwashing nos smartphones. Quer impedir que os fabricantes usem mensagens de sustentabilidade vazias ou enganosas para atrair consumidores.

União Europeia quer fim de smartphones "ecológicos"

Durante anos, tornou-se comum encontrar etiquetas a classificar smartphones, relógios inteligentes e computadores como produtos neutros em carbono ou totalmente amigos do ambiente. Muitas destas alegações apoiavam-se em programas genéricos de compensação de emissões de carbono, criando uma perceção errada sobre o real impacto ecológico do fabrico destes equipamentos eletrónicos no planeta.

Com o novo enquadramento regulatório, expressões populares na publicidade como "ecológico", "climaticamente neutro" ou "amigo do planeta" passam a ter critérios de utilização extremamente apertados. A União Europeia pretende eliminar descrições vagas que não correspondam à totalidade do ciclo de vida dos aparelhos.

Cerco aos termos vagos e às promessas sem fundamento

Isto significa que um dispositivo tecnológico já não pode ser promovido como sustentável apenas porque a embalagem exterior utiliza cartão reciclado. Além das questões puramente ambientais, as promessas relativas a condições de trabalho dignas e responsabilidade social em toda a cadeia de produção e distribuição passam igualmente por um crivo analítico muito mais apertado.

Apesar do aperto nas regras, as empresas de tecnologia não ficam impedidas de promover os atributos ecológicos dos seus lançamentos no mercado europeu. A grande mudança reside na obrigatoriedade legal de comprovar, através de dados técnicos e auditorias concretas, todas as afirmações sustentáveis antes de qualquer campanha publicitária arrancar.

Provas concretas e risco de pesadas sanções financeiras

Para os fabricantes, a nova exigência obriga a uma reorganização interna profunda, tornando a validação técnica de cada detalhe do produto um requisito obrigatório. A criação de rótulos promocionais sem sustentação científica deixa de ser uma opção viável no espaço económico europeu.

A fiscalização destas normas promete ser rigorosa, mantendo a postura habitual das instituições comunitárias em matéria de proteção dos direitos dos consumidores. As marcas que continuarem a partilhar informações enganosas arriscam-se a sanções financeiras pesadas e a danos substanciais na reputação global das suas operações.