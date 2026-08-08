Quer a IA no Chrome? A Google já avisou que espaço vai ocupar no PC

A integração de IA nos ecossistemas digitais continua a alterar as regras de funcionamento das ferramentas do dia a dia. A Google atualizou a documentação do Chrome para esclarecer uma dúvida de muitos utilizadores. O browser exige um mínimo de 20 GB de espaço livre para descarregar os modelos de IA executados no PC.

Preço da IA no Chrome: espaço e processamento

Este requisito está associado ao Gemini Nano, o modelo concebido pela empresa para processar funcionalidades de IA no próprio computador, sem dependência constante da nuvem. O objetivo passa por acelerar tarefas como o resumo de páginas e a análise de segurança para deteção de fraudes em tempo real.

Embora o tamanho final dos ficheiros do modelo de IA ocupe cerca de 4 GB após a instalação, a Google estabeleceu uma margem de segurança de 20 GB de espaço livre antes de iniciar o processo de descarregamento. A medida serve para garantir que o computador mantém margem suficiente para funcionar sem lentidão ou erros no sistema operativo.

Além da exigência de armazenamento, a documentação oficial detalha outros critérios de elegibilidade. O browser avalia o desempenho do hardware e verifica se a ligação à internet não é limitada, evitando assim consumos indevidos de dados em redes móveis partilhadas. Caso a máquina não cumpra estes requisitos, o descarregamento é automaticamente cancelado.

Goolgle alerta que apagar ficheiros não resolve

A transferência silenciosa destes ficheiros levou vários utilizadores a tentar libertar espaço eliminando manualmente os dados armazenados nas pastas do sistema. No entanto, a documentação clarifica que essa solução é temporária. O Chrome está programado para detetar a ausência dos ficheiros e voltar a descarregá-los numa sessão posterior.

A única forma definitiva de impedir a transferência e libertar o armazenamento consiste em desativar a funcionalidade nas definições do navegador. Ao aceder ao menu de definições do Chrome e selecionar a opção referente à inteligência artificial no dispositivo, o utilizador aciona a remoção automática e imediata de todos os ficheiros associados.

Esta abordagem reflete o desafio contínuo das empresas tecnológicas em equilibrar a introdução de recursos avançados com os limites de armazenamento dos equipamentos mais modestos. Para quem utiliza computadores com discos SSD de capacidade reduzida, o controlo manual destas definições passa a ser um passo essencial na gestão do sistema.