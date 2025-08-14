Merge Labs: startup de Sam Altman choca com Elon Musk e contra Neuralink

As divergências entre Sam Altman e Elon Musk são bem conhecidas. Tudo começou com a OpenAI e parece que mão irá terminar tão cedo. Agora, há uma nova razão para chocarem, depois da IA, Elon Musk e Sam Altman vão competir noutra nova indústria, os implantes cerebrais. Surgirá em breve a Merge Labs, uma startup de Sam Altman que vai competir com a Neuralink de Elon Musk.

Esta startup de Sam Altman choca com Elon Musk

A OpenAI e Sam Altman fundaram a Merge Labs, uma empresa que se vai focar no design e fabrico de implantes cerebrais. Esta será uma concorrente direta da Neuralink, empresa de Elon Musk. Os CEO da X e da OpenAI já se defrontaram várias vezes e competem ferozmente no mercado da IA, com o Grok e o ChatGPT. A partir de agora, farão o mesmo noutro mercado emergente: os implantes cerebrais.

Não se pode dizer que Sam Altman tenha copiado Elon Musk, porque já falou sobre eles em 2017. Segundo o Financial Times, citando três fontes que trabalham no assunto, Sam Altman fundou uma nova empresa chamada Merge Labs, com financiamento da OpenAI e de outros parceiros.

A única coisa que se sabe é que será dedicada ao mesmo que a Neuralink. O design e fabrico de implantes cerebrais para melhorar as capacidades das pessoas ou corrigir problemas. Segundo a fonte, Sam Altman não está envolvido no dia a dia da empresa. Esta será liderada por Alex Blania, CEO da World/Tools for Humanity, a startup fundada pelo CEO da OpenAI que digitaliza a íris em troca de criptomoedas.

Merge Labs contra Neuralink nos implantes cerebrais

A OpenAI será o principal investidor, contribuindo com 250 milhões de dólares, mas a pretende angariar 850 milhões de dólares. Sam Altman não investirá diretamente no projeto. Embora possa parecer que o CEO da OpenAI segue os passos de Elon Musk, a verdade é que já pensava na fusão há quase uma década. É assim que chamam à união de humanos e robôs em Silicon Valley.

Em 2017, no seu blogue pessoal, Sam Altman disse o seguinte: "a fusão pode assumir muitas formas. Poderíamos ligar elétrodos nos nossos cérebros ou tornar-nos melhores amigos de um chatbot. Mas acho que a fusão é o melhor cenário possível".

A Merge Labs é a nova startup de implantes cerebrais fundada por Sam Altman e pela OpenAI. A Neuralink de Elon Musk está alguns anos à frente, mas, numa tecnologia incipiente, esta lacuna pode ser rapidamente colmatada.