ISP: Governo volta a atenuar descida do preço final dos combustíveis

O Governo voltou a mexer no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), numa medida destinada a reduzir o impacto da subida dos preços dos combustíveis para os consumidores. Saiba quanto será o desconto efetivo.

ISP: o gasóleo deverá descer 10 cêntimos e a gasolina 10,5 cêntimos

Os preços dos combustíveis vão voltar a descer a partir de segunda-feira, 10 de agosto, mas a queda será menor do que inicialmente prevista. O Governo decidiu reduzir o desconto extraordinário aplicado ao Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos.

Antes da redução do desconto extraordinário, segundo as previsões de sexta-feira, o gasóleo iria ter uma queda de 12 cêntimos por litro e de 12,5 cêntimos na gasolina. Com a redução do desconto, o gasóleo deverá descer 10 cêntimos e a gasolina 10,5 cêntimos.

Tomando como referência os atuais preços médios divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o gasóleo simples poderá passar para cerca de 1,931 euros por litro.

Já a gasolina simples 95 poderá baixar para aproximadamente 1,855 euros por litro.

Os valores são médias de referência e o preço efetivamente praticado pode variar de posto para posto.