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Portugal vai avançar com taxas sobre os lucros extraordinários de empresas energéticas

· Motores/Energia 6 Comentários

Imagem: Olivier Hoslet/EPA, via DN

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Autor: Ana Sofia Neto

  1. Max says:
    5 de Maio de 2026 às 15:17

    Nada contra. E baixar o preço do gás de garrafa – que em Espanha custa menos de metade? E também os impostos sobre os combustíveis?
    Preço médio no dia 04/05/2026:
    – gasolina: 1,99 €/L (PT), 1,542 €/L (ES), +44,8 cêntimos/L em PT
    – gasóleo: 2,028 €/L (PT), 1,741 €/L (ES), +28,7 cêntimos/L em PT

    Responder
    • Max says:
      5 de Maio de 2026 às 16:24

      Já agora, quanto custava a bilha de gás em Portugal e em Espanha, antes de março e agora:
      – Portugal: 34 € (antes de março), 39 € (agora), +5 € (+14,7%)
      – Espanha: 15,58 € (antes de março), 16,35 € (agora), +0,77 € (+4,7%)

      Responder
  2. Yuri Bezmenov - primeira fase says:
    5 de Maio de 2026 às 15:35

    É um manjar de malandros.
    As petroliferas malandras têm lucros extraordinários aproveitando-se de uma crise.
    O estado mama á grande com isso e gasta o dinheiro novamente com malandros em trocas de futuros tachos.
    O Zé povinho paga esta malandrice toda.

    Responder
  3. Jose F says:
    5 de Maio de 2026 às 15:56

    Podem explicar

    O dinheiro das taxas é para o estado enviar para a Ucrânia?
    O consumidor vai pagar igual pela energia?
    70% valor do petróleo já é para o Estado?
    O povo nos EUA é que paga os impostos que Trampa aplica nas importações.

    A diferença de preço numa botija de gás em Portugal e Espanha é abismal desde há muitos anos.

    Responder
  4. Paula vadinho says:
    5 de Maio de 2026 às 15:58

    Vão arranjar forma de retirar essas empresas do país

    Responder
  5. Grande xuxxa says:
    5 de Maio de 2026 às 16:40

    Cambada de xuxas

    Responder

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