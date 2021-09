Samsung poderá estar a preparar um Galaxy Z Fold Note?

Sem um fim anunciado de forma oficial, todos os indícios levam o mercado a acreditar que a linha Galaxy Note, tal como a conhecemos, teve o seu último modelo em 2020, com o Samsung Galaxy Note20. Mas a S Pen sempre trouxe aos smartphones uma produtividade extra que os distinguia da demais concorrência.

Vendo a linha Galaxy S e Galaxy Z Fold a receber suporte para esta caneta, o que estará a Samsung a preparar para o futuro? Há uma patente que parece querer revelar um "Galaxy Z Fold Note", ou melhor, um "Galaxy Flex Note".

Há vários anos que a imprensa e alguns analistas vão anunciado o fim da linha Note da Samsung. Estes primeiros rumores sugiram depois dos problemas de bateria do Note7 que obrigaram ao cancelamento das vendas do smartphone e posterior recolha das unidades vendidas. Mas a Samsung não se deixou abalar por esse problema e continuou a apostar nesta linha. Os Samsung Galaxy Note, com recurso à S Pen e algumas funcionalidades únicas representam os mais produtivos smartphones do mercado.

No entanto, a Samsung começou, este ano, a dar alguns sinais de que a linha poderia estar próxima do seu fim. Primeiro lançou um Galaxy S com suporte à S Pen, em concreto o Galaxy S21 Ultra e, mais recentemente, o Galaxy Z Fold3.

Do Note ao Fold

Apesar do Galaxy Z Fold3 já suportar a S Pen esta ainda não surde de forma nativa. Pode ser acoplada a uma das capas disponíveis, mas será sempre um acessório extra.

No entanto, os planos da Samsung para um futuro próximo poderão ser diferentes. Numa patente registada recentemente pela empresa sul-coreana, tudo indica que possamos estar perto de ver uma fusão entre a linha Note e a Z Fold.

A patente tem na sua descrição de nome de produto "Galaxy Flex Note". Na descrição da patente, diferente da linha Z Fold atual, existe apenas um ecrã que dobra para trás. É nessa zona traseira que fica escondida a S Pen. Este é um conceito que, de certa forma, já vemos nos tablets da marca e que deixa de lado o slot existente nos Note.

Segundo o LetsGoDigital, o pedido desta patente foi feito em abril de 2020, tendo sido agora aprovado. Resta esperar para ver o que está efetivamente a Samsung a desenvolver para novas edições dos seus smartphones dobráveis.