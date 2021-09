Quer negociar e envolver-se no emocionante mundo das criptomoedas?

Hoje em dia um, um dos maiores hypes reside nas polémicas criptomoedas. Existem centenas de opções neste momento no mercado, mas a verdade e que a legislação é ainda algo que reside numa zona cinzenta.

Ora o cerne da questão está no facto de ainda existirem preocupações quanto ao acesso ao cripto mercado de forma segura e segura e, sem dúvida, a forma de se manter seguro e comerciar com conforto é através da utilização de uma VPN! A PureVPN quer tornar-se na VPN digna desse registo, mantendo os seus utilizadores seguros independentemente de qualquer situação.

Negociar, comprar e vender cripto moedas em rede segura VPN

Na verdade, e como temos vindo a falar, uma VPN cria uma rede segura com encriptação para que possam comercializar os mais variados produtos, incluindo as famosas criptomoedas em segurança. Evitado será dizer que podemos adquirir Bitcoin, Ethereum ou qualquer um dos milhares de criptomoedas através de uma grande VPN.

Porquê escolher a PureVPN?

Não é segredo que existem muitas escolhas para VPN's, pelo que cada utilizador terá de fazer a sua própria pesquisa antes de decidir. Uma das VPN que está a atrair mais é a PureVPN.

Porquê? Porque a PureVPN é dos serviços anónimos e seguros mais estáveis, tornando-se uma excelente forma de proteger a qualquer localização e identidade, protegendo, dessa forma, os nossos dados enquanto navegamos em qualquer lugar da Internet.

Especiais pontos fortes

Incrivelmente, a sua encriptação de 256 bits, pode proteger a nossa informação e privacidade e impedir que os hackers tenham acesso às nossas contas de cripto moedas.

Desta forma, o nossos dados ganham mais importância que nunca e, o uso contínuo de uma VPN, impede a interceção ou ataques ao intermediário (MITM) que é uma prioridade máxima para a PureVPN.

Sem dúvida, estas características permitem-nos aceder às nossas contas com paz de espírito a partir de qualquer lugar!

Existem milhares de criptomoedas por aí, mas talvez esteja restringido ao seu acesso ao comércio no seu país. Talvez possa negociar criptomoedas no seu próprio país, mas se habitar um país que proceda com bloqueios esta é também uma solução para resolver o problema.

Com a aprovação de cada vez mais novos regulamentos, algumas trocas irão verificar a sua localização e bloquear o utilizar, outras moedas não se importam, mas deve considerar as implicações e ponderar os riscos por si próprio.

Seja qual for a sua decisão, não há necessidade de as pessoas saberem o seu paradeiro com a PureVPN mas, claro, depende de cada um.

Proteção enquanto navega com a PureVPN

A PureVPN oferece um chamado Kill Switch para que, no caso de a PureVPN se desligar, a nossa ligação seja imediatamente terminada para evitar quaisquer fugas de dados.

No entanto, a PureVPN irá ligar-nos de novo em segurança e imediatamente logo que se possam retornar as conexões mantendo toda a segurança.

Não esquecer, a PureVPN também permite restringir o acesso a uma conta com um IP estático, de modo que apenas o endereço IP possa aceder a essa conta, não dando aos hackers qualquer hipótese!

Serviço variado e de alta velocidade

Neste caso, nem só de segurança vive uma VPN. Então, a PureVPN oferece grande velocidade com mais de 6500 servidores em 90 locais distribuídos por todo o mundo, oferecendo até 20G de largura de banda!

A saber, as suas aplicações são suportadas em todas as plataformas populares:

Windows,

Mac,

iPhone

Android

Muito importante, é que existem extensões de navegador para navegadores baseados em

Chrome,

Brave,

Firefox,

Edge,

Chromium.

Não esquecer, a PureVPN tem atalhos integrados para todas as trocas de topo a partir do seu navegador como Binance, Huobi, Kraken. A extensão do navegador é uma das muito poucas concebidas tendo em mente os utilizadores de cripto moedas.

Em resumo, facilmente se constata que quando se trata de trocar criptomoedas ou mesmo de as comprar, teremos à nossa disposição uma grande proteção usando a PureVPN.

Conclusão

Não obstante, não podemos descurar uma permanente ligação encriptada a 256 bits, segurança em tempo real com Kill Switch.

Facto importante, a nossa localização via IP, bem como os nossos dados pessoais são permanentemente protegidos. Com tantas formas de o proteger, a única pergunta que precisa de fazer depois de obter a PureVPN é, que criptomoeda vou comprar hoje?