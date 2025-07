IRS Jovem pode ser pedido ainda hoje, entregando declaração de substituição

O IRS Jovem destina-se a todos os jovens até aos 35 anos, independentemente da sua escolaridade. Os jovens trabalhadores que cumpram os critérios poderão enviar ainda hoje a declaração de substituição para assim usufruir do IRS Jovem.

Como posso aceder ao IRS Jovem: guia passo a passo

Passo 1: Verificar a elegibilidade

Antes de mais, é importante verificar se cumpre os requisitos para beneficiar do IRS Jovem. Este regime aplica-se aos trabalhadores com os seguintes critérios:

Idade até 35 anos, inclusive.

Rendimentos de Trabalho nas categorias A (trabalho dependente) ou B (trabalho independente).

Não ser considerado dependente para efeitos fiscais.

Passo 2: Como solicitar o IRS Jovem à entidade empregadora?

O IRS Jovem pode ser aplicado desde já na retenção na fonte, ou seja, no desconto de IRS mensal feito pela entidade empregadora. Para isso, deve-se informar a entidade patronal, que pretende optar por este regime. A solicitação não requer um formulário oficial, mas deve ser feita por meio de uma comunicação simples, como um email, indicando o ano em que se começaram a declarar os rendimentos de forma independente (fora da declaração dos pais).

Passo 3: Declaração Anual de IRS

Entre abril e junho do ano seguinte à obtenção de rendimentos, é necessário preencher a declaração de IRS (Modelo 3) no Portal das Finanças. Ao fazer a declaração, é importante indicar que se opta pelo regime do IRS Jovem. Para saber a % de isenção a que se terá direito, é necessário de considerar o 1.º ano em que se obtiveram rendimentos como não dependente.

Por exemplo, se o 1.º ano foi 2022, em 2025 será o 4.º ano de obtenção de rendimentos, pelo que se terá direito a uma isenção de 75%, conforme a tabela apresentada no passo 4.

Passo 4: Tabela de Escalões e Percentagens de Isenção

A isenção no IRS Jovem varia ao longo dos anos, com um percentual de isenção que diminui progressivamente. A tabela abaixo apresenta os escalões e as respetivas percentagens de isenção:

A isenção aplica-se aos rendimentos dentro dos limites legais estabelecidos, ou seja, o valor máximo de isenção é determinado com base no valor do IAS (Indexante dos Apoios Sociais).

Passo 5: Prazos e condições

Para além de se poder solicitar a aplicação do IRS Jovem na retenção na fonte, é necessário exercer sempre a opção durante o período da declaração anual de rendimentos.

O prazo para submeter a declaração vai de abril a junho do ano seguinte à obtenção dos rendimentos. Durante este período, ao preencher o Modelo 3, deve-se indicar a opção pelo regime de IRS Jovem.

Passo 6: O que se deve saber mais

a) O IRS Jovem não se aplica a quem tenha beneficiado de regimes fiscais como o regime de residente não habitual, regime de ex-residentes ou incentivos à investigação científica e inovação e a quem não tenha a sua situação tributária regularizada

Caso não se solicite a aplicação do regime durante o ano, pode sempre pedir a correção ou a devolução do valor não retido na fonte quando for feita a declaração anual. De lembrar que, além da comunicação com a entidade empregadora, a declaração anual de IRS será a chave para garantir a continuidade do benefício.