Google Pay adiciona novos bancos internacionais em 9 países

Os sistemas de pagamento digital foram impulsionados pela pandemia, sendo o Google Pay um dos mais utilizados, a par do Apple Pay. Estando em crescimento, o primeiro adicionou novos bancos de 9 países diferentes, aumentando a sua oferta e facilitando o pagamento através da aplicação.

Mais do que isso, a Singapura chegou a opção de transferências entre utilizadores.

De acordo com o AndroidPolice, a Google pretende que cada instituição financeira, particularmente as internacionais, possa estar associada ao seu serviço de pagamentos digitais. Aliás, ao longo das últimas semanas, o website tem vindo a catalogar novos bancos que foram, recentemente, adicionados às páginas de apoio da Google.

Exemplo dessas novas entradas no Google Pay são os mais de 80 bancos da Suíça – dos 246 que existem –, bem como outros oriundos da Austrália, Chile, Bulgária, Itália, Singapura, Roménia e Ucrânia.

As novas entradas são positivas, quer para o Google Pay, quer para os utilizadores. Isto, porque o aumento da panóplia de bancos associados facilita os pagamentos feitos pelos utilizadores que não são dos EUA.

Além dos novos bancos de Singapura associados ao serviço de pagamentos, a Google também disponibilizou transferências entre os utilizadores. Ou seja, estes poderão enviar e receber dinheiro provenientes de outros utilizadores. Antes, esta opção só estava disponível na Índia e nos EUA.

Sendo uma plataforma de pagamentos digitais e estando este método a tornar-se no preferido das pessoas pelo mundo, o Google Pay precisa de dar resposta, indo além dos EUA. Aliás, em maio deste ano, a aplicação começou a expandir-se em direção ao objetivo e espera-se que uma lista de mais de 200 países se venha a associar.

Além de pagamentos digitais, o Google Pay sintonizou-se com as necessidades que surgiram com a pandemia e, agora, permite também que os utilizadores armazenem o seu cartão de vacinação digitalmente, garantindo que o têm sempre disponível.