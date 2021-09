Os sistemas de pagamentos móveis ganharam um impulso grande durante a pandemia, com o Google Pay e o Apple Pay a serem a opção de muito usada. Presentes em cada vez mais dispositivos, é agora a vez de uma estreia em Portugal.

O Google Pay passa a estar disponível no nosso país, agora no Wear OS e em todos os smartwatches que usam este sistema operativo. Finalmente vamos poder encostar o relógio para fazer algo tão simples como pagar as compras.

Nos últimos anos a tecnologia evoluiu no sentido de melhorar a sua utilização nos momentos mais importantes. Depois de ser massificada a tecnologia e de a tornar algo que usamos de forma quase inconsciente, era a hora de a aprimorar e tornar realmente útil.

Nasceram assim oportunidades como os pagamentos móveis, em que usamos os smartphones como as carteiras digitais. Claro que estas rapidamente passaram para os smartwatches, com o Google Pay e o Apple Pay, sendo ainda mais úteis e simples de usar.

A grande novidade agora revelada pela Google é mesmo a chegada ao nosso país do seu serviço de pagamentos aos relógios inteligentes com o Wear OS. O Google Pay pode já ser usado e da forma que nos habituámos a ver em outros países.

Bastará associar os cartões à app Google Pay e depois fazer a sua configuração para que estejam no smartwatch. Dai em diante, bastará encostar o relógio a um terminal de pagamento para que a compra seja realizada, sempre com a confirmação do utilizador e com a segurança necessária.

A adição de Portugal a esta lista de países onde o Google Pay é suportado no Wear OS faz parte dos planos de alargamento da gigante das pesquisas. Ao todo foram 10 novos países a receber esta novidade, igualando o que estava já acessível nos smartphones Android.

Apesar de chegar um pouco tarde, a disponibilização do Google Pay nos smartwatches com Wear OS em Portugal é muito importante. Ficará ainda mais simples pagar, bastando encostar o relógio e sem ter de tirar a carteira do bolso. Se é interessante pagar com o smartphone Android, é ainda mais usar o smartwatch para este fim.