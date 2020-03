Samsung cria um protótipo de bateria de estado sólido para conseguir 800 km de autonomia

As baterias continuam a evoluir e os veículos elétricos dependem desta evolução. Apesar dos carros estarem mais otimizados, o principal calcanhar de Aquiles é mesmo a autonomia. Nesse sentido, a Samsung está a desenvolver um protótipo de bateria com 50% menos volume do que uma bateria típica de iões de lítio. São células de estado sólido projetadas para ser possível um carro elétrico viajar 800 km com uma única carga.

Este estudo acaba de ser lançado pelo Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) e pelo Samsung R&D Institute Japan-Yokohama (SRJ).

Bateria de estado sólido

A nova bateria de estado sólido, ou bateria de metal de lítio, oferece melhor densidade de energia do que as baterias tradicionais de iões de lítio. Além disso, esta promete introduzir uma nova geração de baterias para alimentar todos os nossos dispositivos, não se ficando só pelos carros elétricos.

Comparada às baterias convencionais de iões lítio que usam eletrólitos líquidos, esta tecnologia é baseada em polímeros cerâmicos ou sólidos. Uma diferença que lhe confere uma certa segurança de uso e uma maior densidade de energia.

A nova fórmula de metal de lítio da Samsung remove eletrólitos líquidos, melhorando drasticamente a segurança da bateria. No passado, as baterias de metal-lítio eram propensas à degradação química à medida que os dendritos crescem nos ânodos. Contudo, a Samsung acredita que desvendou a chave para mitigar o crescimento de dendritos graças a um novo revestimento de prata-carbono (Ag-C) no ânodo.

Samsung poderá dar um passo forte na autonomia dos elétricos

O revestimento de 5 mícrones foi suficiente para evitar a degradação do ânodo nas células protótipo da Samsung. Desta forma foi permitindo um aumento na densidade de energia de até 900Wh/L. Isso traduz-se numa bateria 50% menor em volume do que a atual tecnologia de bateria de iões de lítio.

Como resultado, este protótipo agora desenvolvido permitirá que um veículo elétrico viaje até 800 km com uma única carga, oferecendo um tempo de ciclo de mais de 1000 cargas. Nesse sentido, este estudo poderá ser uma referência para futuras baterias mais seguras e de alto desempenho.

