Novidades para Resident Evil 3

Eis algumas boas novas para todos os fãs de Resident Evil e que se encontram (excecionalmente) com algum tempo livre para gastar.

Resident Evil 3 está quase a ser lançado e recebeu novidades bem boas.

Resident Evil, a série de culto de terror encontra-se de regresso em 2020. Apesar do lançamento de Resident Evil 3 se encontrar longe, isso não quer dizer que os jogadores não possam ir sentindo um pouco daquilo que se pode esperar com o jogo, que é um verdadeiro regresso ao passado.

Resident Evil 3 é um remake de Resident Evil 3: Nemesis, lançado em 1999 e levou todos os jogadores da altura até Raccoon City.

Recentemente a Sony revelou novidades que vão alegrar quem espera pelo jogo e, agora, que muitos de vós se encontram em confinamento em casa, nada melhor do que uma viagem até Raccoon City para passar o tempo, certo?

No início da semana, a Sony anunciou o lançamento de uma demo de Resident Evil 3, que ficará disponível para os jogadores da PlayStation 4 ou Xbox One a partir de quinta-feira, dia 19 de março.

No entanto, as novidades não se ficam por aqui, e foram também reveladas novidades sobre a existência de uma beta pública do jogo. Assim sendo, a beta pública do modo multijogador online de Resident Evil 3, o Resident Evil: Resistance, começará a partir do dia 27 deste mês, e terminará quando o jogo for lançado a 3 de abril de 2020.

Jill Valentine regressa dessa forma ao combate contra os mortos-vivos. No entanto, os zombies não são a única ameaça e, há que contar com a Nemesis T-Type, que será talvez a maior dor de cabeça. Esta monstruosidade brutal usa um arsenal de armamento de alta potência para perseguir os jogadores incansavelmente por Raccoon City, o que significa que nenhum local é verdadeiramente seguro.

Neste título, e entre outras coisas, os jogadores poderão explorar Raccoon City numa nova perspetiva, ou desfrutar da jogabilidade clássica do Resident Evil e sobreviver a encontros arrepiantes numa luta implacável pela sobrevivência que aumenta de intensidade através de explorações emocionantes e uma resolução de quebra-cabeças envolventes.

Para além disto, os jogadores terão ainda a oportunidade de mergulhar numa paisagem apocalítica com a potência do RE Engine que oferece um cenário foto-realista repleto de zombies grotescos, criaturas gigantescas e um caçador sobrenatural persistente que se esconde nas sombras.

Também poderão levar até quatro amigos para a carnificina com o Resident Evil: Resistance (incluído na Beta que começa a 27 de março), uma experiência de horror e sobrevivência para vários jogadores, incluída no pacote do Resident Evil 3.