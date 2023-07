Mortal Kombat 1, o próximo nível do combate

A Warner Bros Games continua a investir forte na marca de Mortal Kombat e Mortal Kombat 1 será o próximo passo evolutivo na série de combate que já tem várias décadas de existência.

A Warner Bros Games encontra-se a preparar o lançamento de Mortal Kombat 1, que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios NetherRealm Studios.

É uma das séries de luta mais importantes e relevantes na indústria dos videojogos, com mais de 2 décadas de existência. Mortal Kombat 1 é o próximo passo evolutivo e faltam pouco mais de 2 meses para chegar.

“Mortal Kombat 1 é o início de um universo”, revelou Ed Boon dos NetherRealm Studios, indicando ainda que “não é uma continuação da história de Mortal Kombat 11, e que os personagens têm papéis completamente diferentes nesta nova linha temporal”.

Mortal Kombat 1 chega em Setembro deste ano e afigura-se como o jogo mais ambicioso da série e uma forte aposta da Warner Bros Games para este ano.

Mortal Kombat 1 é um jogo que, continuando o legado recente da série, vai apresentar um Modo História que regressa com uma narrativa cinematográfica envolvente que apresenta reviravoltas inesperadas em rivalidades clássicas e histórias de fundo originais para um vasto elenco de lutadores lendários, incluindo Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Kung Lao, Kitana, Mileena, Shang Tsung, Johnny Cage e muitos outros. Mortal Kombat 1 também introduzirá Kameo Fighters, uma lista única de personagens parceiras que podem ajudar durante os combates, criando possibilidades de jogo alargadas para os jogadores.

"Com Mortal Kombat 1 estamos a trazer um universo reimaginado ao lendário franchise que cativou os jogadores durante mais de 30 anos e continua a superar-se", disse David Haddad, Presidente da Warner Bros. Games. "A talentosa equipa do NetherRealm Studios continua a impulsionar a série de formas arrojadas que têm expandido consistentemente a audiência global, e acreditamos que Mortal Kombat 1 continuará a atrair novos jogadores, bem como a entusiasmar os nossos fãs mais assíduos."

"Mortal Kombat 1 marca um novo começo para o franchise e não podíamos estar mais entusiasmados por partilhar com os nossos fãs este enredo original e uma nova visão das personagens clássicas", disse Ed Boon, Chief Creative Officer, NetherRealm Studios e Co-Criador de Mortal Kombat. "Também estamos a introduzir o nosso sistema Kameo Fighter, que traz uma lista única de personagens parceiras para a mistura, e estamos ansiosos por mostrar esta funcionalidade do sistema, bem como mais elementos novos do jogo, muito em breve."

A partir de amanhã, 19 de Maio, Mortal Kombat 1 estará disponível para reserva em todas as plataformas, incluindo:

A Edição Standard de Mortal Kombat 1 estará disponível fisicamente e em digital para PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC, incluindo Steam e Epic Games Store.

A Premium Edition de Mortal Kombat 1 estará disponível fisicamente e em digital para PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC (Steam e Epic Games Store) e incluirá todo o conteúdo da Edição Standard, bem como o Kombat Pack, acesso antecipado ao jogo a partir de 14 de setembro, e 1,250 Dragon Krystals (a moeda do jogo). O Kombat Pack incluirá uma skin para o personagem Johnny Cage com a aparência do famoso ator e artista de artes marciais, Jean-Claude Van Damme (disponível no lançamento), acesso antecipado a seis personagens jogáveis (disponíveis após o lançamento), e cinco novos Kameo Fighters (disponíveis após o lançamento).

A Kollector's Edition de Mortal Kombat 1 estará disponível fisicamente em retalhistas selecionados, apenas para PlayStation 5 e Xbox Series X e incluirá todo o conteúdo da Premium Edition, acesso antecipado, bem como uma escultura de Liu Kang de 16.5 polegadas desenhada pela COARSE e inspirada na skin do jogo de Liu Kang, três art prints exclusivos, uma caixa metálica e 1,450 Dragon Krystals adicionais (num total de 2,700).

Todas as reservas de Mortal Kombat 1 irão receber Shang Tsung como um personagem jogável, e quem reservar o jogo para PlayStation 5 ou Xbox Series X também receberá acesso à Beta de Mortal Kombat 1, que estará disponível em agosto de 2023.

A Warner Bros. Games tem vindo a revelar vários vídeos de jogabilidade de Mortal Kombat 1, que mostram a a ação dinâmica do jogo dos combates entre os vários personagens que fazem parte da lista de lutadores.

O jogo apresenta ainda o novo sistema Kameo Fighter, que traz consigo uma lista única de personagens para ajudar durante os kombates - tudo isto com o pano de fundo de um tema original intitulado "Fatal (Mortal Kombat 1)" do artista nomeado para os Grammy, ZHU.

Mortal Kombat 1 revela vários lutadores lendários, juntamente com narrativas sobre os seus antecedentes e que oferecem um vislumbre do que a história de Mortal Kombat 1 nos reserva. Liu Kang reiniciou a história ao criar uma Nova Era em prol da paz, enquanto Mileena, irmã gémea de Kitana e herdeira legítima do trono de Outworld, foi infetada por uma doença temível e letal. Os guerreiros Lin Kuei e os irmãos Scorpion e Sub-Zero lutam pelo futuro do clã, enquanto os campeões de Earthrealm Raiden e Kung Lao lutam pela família e pela honra. Johnny Cage, que está mais preocupado em manter-se relevante aos olhos dos seus fãs, luta pela sua própria vaidade. Kenshi Takahashi junta-se também à equipa principal, numa missão para recuperar a venerada espada Sento e restaurar o nome da sua família.

Para além disso, o vídeo apresenta vários Kameo Fighters, tais como Scorpion, Sub-Zero, Sonya Blade, Kano, Goro, Kung Lao, Stryker e Jackson "Jax" Briggs. Cada Kameo Figher é baseado numa versão clássica da personagem, retirada de mais de 30 anos de história de Mortal Kombat, e é mostrado a executar movimentos ofensivos e de apoio, incluindo Fatal Blows devastadores, Fatalities brutais e Breakers defensivos.

Entretanto, a NetherRealm Studios apresentou um Kombat Kast, dedicado a Mortal Kombat 1, através do qual revelou duas personagens para o novo jogo que está em desenvolvimento.

Neste trailer dedicado ao Lin Kuei, um clã milenar dedicado à defesa da Terra, a NetherRealm mostra que Smoke e Rain fazem parte do elenco principal de Mortal Kombat 1 e no caso do mítico Smoke, o seu design é um dos principais destaques.

Este reboot de Mortal Kombat 1 irá trazer alguns lutadores conhecidos como também algumas novas formas de outros, como acontece com Sub-Zero e Scorpion que, agora, são irmãos. Por outro lado, Smoke, personagem recentemente anunciado pela NetherRealm, já causa alguma discussão pela internet fora, pois para alguns fãs ele corresponde a Hanzo Hasashi, o Scorpion original e rival de Sub-Zero.

Mortal Kombat 1 será lançado a 19 de Setembro deste ano, para Playstation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC.