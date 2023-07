A Xiaomi TV Box S de 2.ª geração promete transformar qualquer televisão num verdadeiro media center, por menos de 70 €. Os atributos são muitos, e este pequeno aparelho já está disponível em Portugal.

A Xiaomi continua a trazer para Portugal as mais recentes novidades tecnológicas na gama de smart devices e, desta vez, acaba de chegar ao mercado nacional a Xiaomi TV Box S (2.ª Geração) com um preço de 69,99€.

Com uma resolução 4K1 Ultra HD, com suporte para Dolby Vision e HDR10+, a Xiaomi TV Box S (2.ª Geração) ajuda a mostrar nitidamente todos os detalhes claros e escuros com uma qualidade de imagem mais próxima da realidade, tornando cada imagem mais vívida e envolvente. A box compacta também suporta as tecnologias Dolby Atmos e DTS-HD, que proporcionam uma experiência de áudio cinematográfica imersiva e maravilhosa, tanto no conforto da sala ou em qualquer outro lugar.

A Xiaomi TV Box S (2ª Geração) funciona com o Google TVTM2, agora com o Google Assistant incorporado. Assim, os utilizadores podem dar comandos de voz, como procurar programas ou vídeos, verificar o tempo e definir o calendário, além de controlar outros dispositivos compatíveis com o Google Home.

A nova Xiaomi TV Box S também oferece a tecnologia integrada Google Chromecast que permite transmitir o conteúdo e aplicações favoritas do telemóvel, tablet ou portátil diretamente para a TV ou colunas.

Está equipada com um processador quad-core tem comando remoto Bluetooth fácil de usar vem com botões de atalho para acesso rápido às aplicações mais populares. Vem ainda com uma porta USB 2.0, uma porta HDMI 2.0b e uma saída AV de 3,5 mm, permitindo liga-la a vários dispositivos externos.

Especificações da Xiaomi TV Box S (2.ª Geração)