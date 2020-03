Apple Watch: Chegou a app HeartWatch 4! Esteja de olho no seu coração

Felizmente são várias as empresas que têm vindo a desenvolver apps e serviços para o ecossistema da empresa de Cupertino. No segmento do Apple Watch, há uma app fantástica que avalia o ritmo cardíaco dos utilizadores e apresenta-a de forma simples e muito intuitiva.

Conheçam as novidades da nova versão da app HeartWatch.

A app HeartWatch não é propriamente desconhecida dos leitores do Pplware. Esta app usa os dados obtidos através do sensor de batimentos cardíacos do relógio da Apple e, com essa informação, disponibiliza um conjunto de elementos gráficos que nos permitem ter uma mais fácil noção de como estamos em termos de ritmo cardíaco.

A app é capaz de interpretar os valores face ao esforço do utilizador, seja a caminhar, em esforço físico ou descanso (incluindo sono). Perante os dados, a app pode inclusive emitir alertas ao utilizador e algumas sugestões de ações que este deve tomar para perceber se está tudo bem com o seu corpo.

Novidades da app HeartWatch 4

De acordo com a informação da empresa responsável por esta app, a nova versão foi essencialmente redesenhada e ganhou novas funcionalidades. A interface está muito mais intuitiva e melhor organizada e há novas métricas que são apresentadas.

Além da parte gráfica, a nova versão do HeartWatch também foi otimizada em termos de código. Segundo a empresa responsável pela app, agora o HeartWatch consome muito menos bateria no relógio.

Anéis de atividade do HeartWatch 4

Já usou os anéis da Apple no Apple Watch, aqueles que sugerem para andar 10.000 passos diários? Com base nessa ideia, a app HeartWatch passou a ter também anéis de atividade.

O HeartWatch Activity analisa os dados da frequência cardíaca e apresenta as suas tendências e hábitos, com o objetivo de ter uma vida mais saudável. Se tem um Apple Watch instale já esta app! Atenção que é paga, mas vale bem a pena.

