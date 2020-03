Xiaomi ultrapassa Huawei e é agora a 3º maior marca de smartphones do Mundo

A Xiaomi continua a crescer a ferro e fogo, sem muitas polémicas nem controvérsias. Prova disso é que a marca chinesa conseguiu ultrapassar a Huawei e tornar-se na terceira maior marca de smartphones do Mundo.

Na liderança mantém-se as duas marcas mais fortes do planeta, ano que respeita a equipamentos móveis.

O mercado de smartphones é cada vez mais competitivo. Os dobráveis têm trazido o ponto de inovação mas, no geral, o mercado está um pouco estagnado com equipamentos muito semelhantes uns aos outros.

Mas, claro está, os consumidores é que ditam o pódio através das suas preferências na hora de comprar. Nesse sentido, a Xiaomi tem-se mostrado forte, e um indicador disso mesmo são os mais de 110 milhões de Redmi Note já vendidos em todo o Mundo. Mas há mais boas notícias.

Xiaomi já é a terceira maior marca de smartphones em todo o Mundo

O inédito aconteceu. A Xiaomi ultrapassou a rival Huawei, e tornou-se na terceira maior marca de smartphones no Mundo. É a primeira vez que as marcas chinesas trocam lugares no pódio.

Estes dados respeitam ao mês de fevereiro de 2020, e resultaram de um estudo de mercado levado a cabo pela Strategy Analytics.

A diferença de venda entre as suas empresas asiáticas, em fevereiro de 2020, não foi significativa. No entanto a Xiaomi conseguiu vender mais, ao todo 6 milhões de smartphones, face aos 5.5 milhões da Huawei.

De salientar ainda que a Huawei registou uma baixa de 64% nas suas vendas, comparativamente a Fevereiro de 2019. Estima-se que a guerra comercial com os EUA possam ser um dos motivos para esse declínio.

Mas não foi só a Huawei a registar estes valores mais baixos em fevereiro, tendo sido generalizado. Em números, houve uma queda de 39% (65 milhões de unidades vendidas), comparativamente ao mesmo mês do ano passado. Possivelmente a culpa estará relacionada com o surto de Coronavírus em que vivemos.

Em primeiro primeiro lugar permanece a Samsung como líder do mercado de smartphones, com 18.2 milhões de equipamentos vendidos. A Apple encontra-se no segundo lugar, tendo vendido 10.2 milhões de iPhones.

Já a OPPO segue no 5º lugar, com 4 milhões de vendas, e a Vivo é a 6º marca, conseguindo vender 3.6 milhões de smartphones.

Leia também